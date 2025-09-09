AEM rileva Van Essen Instruments, integrando il monitoraggio avanzato dei livelli idrici attraverso le capacità di resilienza ambientale a livello globale

Il portafoglio ampliato offre il monitoraggio completo dei rischi ambientali e per le acque sotterranee e superficiali per industrie, governi e comunità a livello mondiale.

GERMANTOWN, Md.: AEM (aem.eco), la fonte essenziale di informazioni approfondite sull'ambiente, oggi ha annunciato l'acquisizione di Van Essen Instruments, rinomato fornitore di sistemi per il monitoraggio di precisione delle acque sotterranee e superficiali. Grazie a questa acquisizione, AEM integra il robusto hardware dei sensori, le soluzioni telemetriche e i solidi strumenti di gestione dei dati di Van Essen nella piattaforma di resilienza ambientale AEM Elements®, offrendo una soluzione unificata per il monitoraggio idrico, delle condizioni meteorologiche e di altri rischi ambientali.

Da oltre 80 anni, Van Essen Instruments è pioniere nelle soluzioni per il monitoraggio dei livelli idrici e della qualità dell'acqua, con oltre 250.000 sensori Diver® distribuiti in tutto il mondo. Dalle acque sotterranee e superficiali all'estrazione mineraria, al risanamento e al monitoraggio costiero, i robusti strumenti affidabili dell'azienda sono diventati uno strumento essenziale per scienziati, ingegneri e responsabili ambientali.

Integrando l'hardware e le applicazioni di dati collaudati di Van Essen con l'ampio ecosistema di monitoraggio di AEM, i clienti trarranno vantaggio da:

Informazioni approfondite e complete sull'acqua – I sensori Diver di Van Essen ampliano le capacità di AEM nell'ambito dei dati di precisione sulle acque sotterranee e superficiali, consentendo così il monitoraggio integrato di condizioni meteorologiche, acqua e fattori ambientali da un'unica fonte.

– I sensori Diver di Van Essen ampliano le capacità di AEM nell'ambito dei dati di precisione sulle acque sotterranee e superficiali, consentendo così il monitoraggio integrato di condizioni meteorologiche, acqua e fattori ambientali da un'unica fonte. Decisioni più rapide e intelligenti – Abbinando gli strumenti su cloud di Diver-HUB con le informazioni di AEM, gli utenti ottengono visibilità in tempo reale sul rifornimento delle falde acquifere, sulle plume di contaminazione e su altri eventi idrici critici.

– Abbinando gli strumenti su cloud di Diver-HUB con le informazioni di AEM, gli utenti ottengono visibilità in tempo reale sul rifornimento delle falde acquifere, sulle plume di contaminazione e su altri eventi idrici critici. Efficienza migliorata del progetto – Raccolta di dati automatizzata, compensazione barometrica e reporting semplificato riducono i tempi sul campo e semplificano la conformità normativa per ingegneri, aziende di servizi pubblici e agenzie governative.

– Raccolta di dati automatizzata, compensazione barometrica e reporting semplificato riducono i tempi sul campo e semplificano la conformità normativa per ingegneri, aziende di servizi pubblici e agenzie governative. Prestazioni comprovate in ambienti difficili – Dai siti minerari alle zone costiere, i robusti registratori di Van Essen sono costruiti per essere affidabili, assicurando la registrazione continua di dati di alta qualità anche in condizioni estreme.

– Dai siti minerari alle zone costiere, i robusti registratori di Van Essen sono costruiti per essere affidabili, assicurando la registrazione continua di dati di alta qualità anche in condizioni estreme. Rete globale con supporto locale – La presenza globale di AEM, abbinata alla base di distributori consolidata di Van Essen, assicurano ai clienti l'accesso sia a strumenti all'avanguardia che alle competenze sul campo ovunque si trovino.

“Il monitoraggio dei livelli idrici è un elemento essenziale della resilienza ambientale”, ha dichiarato Rodney Smith, CEO di AEM. “Con l'acquisizione di Van Essen Instruments, stiamo integrando sensori idrologici altamente specializzati nel nostro più ampio ecosistema di intelligence ambientale, pertanto le organizzazioni possono monitorare e reagire in ambienti superficiali, sotterranei e atmosferici”.

“La nostra acquisizione di Van Essen Instruments va oltre l'espansione della nostra linea di prodotti”, ha dichiarato Mark D. Miller, Direttore commerciale di AEM. “Unendo la loro tecnologia di monitoraggio idrico di classe mondiale con la piattaforma di resilienza di AEM Elements, rendiamo possibile per i clienti risolvere complesse sfide ambientali con maggiore rapidità e sicurezza. Questa integrazione rafforza la nostra capacità di offrire informazioni pratiche, guidate dai dati che aiutano industrie, governi e comunità a salvaguardare le risorse critiche e sviluppare la resilienza per il futuro”.

Informazioni su AEM

AEM riunisce i leader tecnologici a livello globale per consentire alle comunità e alle imprese di sopravvivere e prosperare a fronte di rischi ambientali in continua crescita. Implementando reti di sensori intelligenti, gestendo un’infrastruttura di gestione dati scalabile e sicura e offrendo analisi di alto valore attraverso una suite di applicazioni per gli utenti finali, AEM serve come fonte essenziale di insight ambientali. Queste tecnologie consentono di ottenere risultati positivi, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e creando un mondo più sicuro. Per maggiori informazioni visitare https://aem.eco.

Informazioni su Van Essen Instruments

Fondata nel 1938, Van Essen Instruments svolge da allora le proprie attività a Delft, Paesi Bassi. La linea di registratori di dati per il monitoraggio idrico di Van Essen, noti come Divers, sono riconosciuti a livello globale per l'indiscussa qualità, l'affidabilità in ambienti estremi e la facilità di utilizzo. Dal primo impiego di un registratore di dati per acque sotterranee Diver nel 1995, Van Essen Instruments ha venduto oltre 250.000 Divers in tutto il mondo. I prodotti e i servizi Diver di Van Essen Instruments sono usati in tutto il mondo, supportati da una rete globale di distributori che si avvale di oltre 60 partner in più di 100 sedi. Per maggiori informazioni, visitare https://vanessen.com.

Fonte: Business Wire