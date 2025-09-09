▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Corpay Cross-Border nominata partner ufficiale per il cambio valuta della Federazione Internazionale Tennis (ITF)

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader mondiale nei pagamenti aziendali, ha annunciato oggi che la sua divisione Cross-Border ha stipulato un accordo pluriennale con la Federazione Internazionale Tennis (...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/09/2025

Business Wire

Offre accesso alla gestione del rischio valutario e a soluzioni di pagamento transfrontaliero

TORONTO: Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader mondiale nei pagamenti aziendali, ha annunciato oggi che la sua divisione Cross-Border ha stipulato un accordo pluriennale con la Federazione Internazionale Tennis (ITF), l'organismo mondiale che governa il tennis. In base all'accordo, Corpay sarà il partner ufficiale per il cambio valuta sia dell'ITF che della Coppa Davis.

La partnership consentirà all'ITF di utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a mitigare l'esposizione al rischio di cambio nelle proprie operazioni giornaliere. L'ITF potrà inoltre trarre vantaggio dalla pluripremiata piattaforma di Corpay, che consente una gestione globale e ininterrotta dei pagamenti da un unico punto di accesso.

Fonte: Business Wire



