Autel Energy collabora con Phoenix Contact per l'integrazione della tecnologia CCS2 ad alta potenza nel nuovo sistema di classe Megawatt

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 09/09/2025
BERLINO: Come parte del suo evento di lancio globale del prodotto "Infinite Power – Starting from Zero", Autel Energy ha presentato un sistema di ricarica ad alta potenza della serie MaxiCharger DT1000, che integra il più recente sistema di cavo e connettore CCS di tipo 2 da 1.000 A raffreddato a liquido di Phoenix Contact.
Ciò segna la prima integrazione della tecnologia CCS2 da 1.000 A di Phoenix Contact nella serie MaxiCharger DT1000, con l'espansione della capacità di servire applicazioni ad alta potenza come veicoli pesanti, flotte commerciali o persino autovetture ad alte prestazioni, migliorando al contempo la stabilità termica e la compatibilità a livello di sistema.
"Con l'integrazione del nuovo connettore CCS2 di Phoenix Contact nel nostro MaxiCharger DT1000, possiamo introdurre questa tecnologia in un sistema completo, da armadi modulari a distributori, consentendo le massime prestazioni di ricarica su CCS dove attualmente richieste", ha affermato Andreas Lastei, Vicepresidente di Autel Energy Europe.
Fonte: Business Wire