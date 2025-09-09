▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Autel Energy collabora con Phoenix Contact per l'integrazione della tecnologia CCS2 ad alta potenza nel nuovo sistema di classe Megawatt

Come parte del suo evento di lancio globale del prodotto "Infinite Power – Starting from Zero", Autel Energy ha presentato un sistema di ricarica ad alta potenza della serie MaxiCharger DT1000, che ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/09/2025

Business Wire

BERLINO: Come parte del suo evento di lancio globale del prodotto "Infinite Power – Starting from Zero", Autel Energy ha presentato un sistema di ricarica ad alta potenza della serie MaxiCharger DT1000, che integra il più recente sistema di cavo e connettore CCS di tipo 2 da 1.000 A raffreddato a liquido di Phoenix Contact.

Ciò segna la prima integrazione della tecnologia CCS2 da 1.000 A di Phoenix Contact nella serie MaxiCharger DT1000, con l'espansione della capacità di servire applicazioni ad alta potenza come veicoli pesanti, flotte commerciali o persino autovetture ad alte prestazioni, migliorando al contempo la stabilità termica e la compatibilità a livello di sistema.

"Con l'integrazione del nuovo connettore CCS2 di Phoenix Contact nel nostro MaxiCharger DT1000, possiamo introdurre questa tecnologia in un sistema completo, da armadi modulari a distributori, consentendo le massime prestazioni di ricarica su CCS dove attualmente richieste", ha affermato Andreas Lastei, Vicepresidente di Autel Energy Europe.

Fonte: Business Wire



