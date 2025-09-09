Sisvel nomina un leader in ambito di proprietà intellettuale (IP) per guidare la divisione cinese e aprire una sede a Shenzhen

Sisvel ha nominato Yixiong Zou per guidare le sue operazioni in Cina. Zou sarà responsabile della attività di licenza, gestione del programma e sviluppo commerciale della società nel Paese e dirige...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 09/09/2025
LUSSEMBURGO: Sisvel ha nominato Yixiong Zou per guidare le sue operazioni in Cina. Zou sarà responsabile della attività di licenza, gestione del programma e sviluppo commerciale della società nel Paese e dirigerà una nuova sede Sisvel che verrà aperta a Shenzhen.
Zou entra a far parte dell'azienda come Amministratore delegato, Cina ed è il primo funzionario dell'azienda a detenere questo titolo. La sua nomina riflette l'importanza attribuita da Sisvel al mercato cinese.
In oltre 25 anni di carriera, Yixiong Zou ha ricoperto incarichi in ambito ingegneristico, legale e di licenza con importanti aziende tecnologiche in Cina e negli Stati Uniti.
Fonte: Business Wire