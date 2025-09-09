▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Sisvel nomina un leader in ambito di proprietà intellettuale (IP) per guidare la divisione cinese e aprire una sede a Shenzhen

Sisvel ha nominato Yixiong Zou per guidare le sue operazioni in Cina. Zou sarà responsabile della attività di licenza, gestione del programma e sviluppo commerciale della società nel Paese e dirige...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/09/2025

Business Wire

LUSSEMBURGO: Sisvel ha nominato Yixiong Zou per guidare le sue operazioni in Cina. Zou sarà responsabile della attività di licenza, gestione del programma e sviluppo commerciale della società nel Paese e dirigerà una nuova sede Sisvel che verrà aperta a Shenzhen.

Zou entra a far parte dell'azienda come Amministratore delegato, Cina ed è il primo funzionario dell'azienda a detenere questo titolo. La sua nomina riflette l'importanza attribuita da Sisvel al mercato cinese.

In oltre 25 anni di carriera, Yixiong Zou ha ricoperto incarichi in ambito ingegneristico, legale e di licenza con importanti aziende tecnologiche in Cina e negli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.