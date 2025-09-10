NetApp modernizza lo storage di oggetti con velocità, scalabilità e sicurezza migliorate

Le nuove capacità StorageGRID rafforzano le prestazioni per i carichi di lavoro IA e semplificano la resilienza informatica

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi il lancio di NetApp StorageGRID® 12.0, una soluzione di storage di oggetti definita dal software progettata per dati non strutturati. Quest'ultima versione di StorageGRID introdurrà nuove capacità sviluppate per migliorare le iniziative IA, potenziare la sicurezza dati e modernizzare l'infrastruttura dati delle organizzazioni.

Che le attività si trovino nelle prime fasi di modernizzazione dei loro data lake o che stiano sperimentando con applicazioni IA avanzate, hanno bisogno di gestire e archiviare volumi in grandissimo aumento di dati non strutturati come dati di testo, video, di macchine e sensori, log di server e altro ancora.

Fonte: Business Wire