Axelspace diventa la prima azienda privata giapponese riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO)

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

TOKYO: Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) annuncia che la sua affiliata, Axelspace Corporation, è stata ufficialmente riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO) – diventando così la prima azienda privata giapponese a ricevere questa distinzione.

GEO è una partnership globale che riunisce oltre 100 governi, tra cui il Giappone, e più di 150 organizzazioni dal mondo accademico, dal settore privato e dalla società civile. Sviluppa soluzioni Earth Intelligence basate sugli utenti, che integrano dati di osservazione della Terra, dati socioeconomici, ricerca scientifica e altre fonti di informazione per consentire alla società di far fronte ai problemi più urgenti a livello mondiale.

