LAGENIO presenta lo smartwatch per bambini di nuova generazione alimentato dall'AI con scheda SIM all'IFA 2025

BERLINO: LAGENIO, azienda leader globale negli smartwatch per bambini, è pronta a presentare la sua novità di nuova generazione all'IFA 2025 di Berlino, Germania, Stand n. H27h-12. LAGENIO ha presentato due nuovi modelli per il mercato europeo: il K9, un telefono da polso premium alimentato dall'AI e il K3, un modello base creativo. Progettato come prima alternativa sicura al cellulare per bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, entrambi i dispositivi uniscono una comunicazione sicura e controlli parentali con caratteristiche che promuovono l'attività fisica e sane abitudini digitali.

“I genitori desiderano dare indipendenza ai loro figli, senza compromettere la sicurezza, mentre i bambini vogliono una tecnologia che sia entusiasmante e divertente”, ha dichiarato Li Leung, CEO di LAGENIO.

Fonte: Business Wire