Experian raggiunge la 6ª posizione nella classifica IDC FinTech: Top 100 del 2025

Si posiziona nella top ten dei fornitori di tecnologia globali per il quarto anno consecutivo

COSTA MESA, California: Experian ha annunciato oggi di aver raggiunto il 6º posto nella classifica IDC FinTech: Top 100 del 2025, guadagnando una posizione rispetto alla classifica dell'anno scorso e confermando la sua presenza per il quarto anno consecutivo nella top ten dei fornitori di tecnologia globali. I FinTech Rankings presentano aziende di tutto il mondo che si rivolgono a diversi settori e generano entrate ingenti provenienti dai servizi finanziari e dai settori FinTech.

"Experian aiuta le organizzazioni di servizi finanziari ad affrontare le loro sfide aziendali più complesse offrendo innovazione continua nelle decisioni basate sull'intelligenza artificiale, l'analisi avanzata e la prevenzione delle frodi", ha dichiarato Alex Lintner, CEO di Experian Technology & Software.

Fonte: Business Wire