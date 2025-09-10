▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Experian raggiunge la 6ª posizione nella classifica IDC FinTech: Top 100 del 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire

Si posiziona nella top ten dei fornitori di tecnologia globali per il quarto anno consecutivo

COSTA MESA, California: Experian ha annunciato oggi di aver raggiunto il 6º posto nella classifica IDC FinTech: Top 100 del 2025, guadagnando una posizione rispetto alla classifica dell'anno scorso e confermando la sua presenza per il quarto anno consecutivo nella top ten dei fornitori di tecnologia globali. I FinTech Rankings presentano aziende di tutto il mondo che si rivolgono a diversi settori e generano entrate ingenti provenienti dai servizi finanziari e dai settori FinTech.

"Experian aiuta le organizzazioni di servizi finanziari ad affrontare le loro sfide aziendali più complesse offrendo innovazione continua nelle decisioni basate sull'intelligenza artificiale, l'analisi avanzata e la prevenzione delle frodi", ha dichiarato Alex Lintner, CEO di Experian Technology & Software.

Fonte: Business Wire



