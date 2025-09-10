▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Rapyd lancia soluzioni di pagamento in stablecoin: quando la versatilità digitale incontra la stabilità del dollaro

Rapyd, azienda leader mondiale nel settore fintech, oggi ha annunciato il lancio delle sue soluzioni di pagamento in stablecoin, che mettono a disposizione delle aziende un modo sicuro e scalabile per...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire
  • Rapyd propone un approccio imperniato su un unico fornitore per gli incassi e i pagamenti in stablecoin, e offre alle aziende una soluzione completa in un'unica piattaforma integrata.
  • I processi del passato, frammentati e complessi, ora si trasformano in una transazione unificata che garantisce alle aziende liquidità in tempo reale e un maggior controllo sui pagamenti transfrontalieri.
  • Grazie alle opzioni di regolamento flessibili e ai pagamenti globali istantanei della fintech, in pochi secondi le aziende possono effettuare pagamenti in stablecoin oppure inviare denaro in tutto il mondo.

LONDRA: Rapyd, azienda leader mondiale nel settore fintech, oggi ha annunciato il lancio delle sue soluzioni di pagamento in stablecoin, che mettono a disposizione delle aziende un modo sicuro e scalabile per accettare stablecoin, effettuare transazioni in stablecoin ed effettuare pagamenti tramite stablecoin.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.