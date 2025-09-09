▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Mouser Electronics esplora la rivoluzione nella stampa 3D e il suo impatto sulla progettazione, l'ingegneria e la produzione

Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato che vanta i componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha rilasciato l'ultima puntata della s...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire

DALLAS e FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato che vanta i componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha rilasciato l'ultima puntata della sua serie imperniata sulla tecnologia, Empowering Innovation Together (EIT), intitolata That's 3D Printed? La puntata esplora l'evoluzione dei principi fondamentali della stampa 3D, nota anche come produzione additiva, fino a trasformare la progettazione, l'ingegneria e la produzione attraverso materiali innovativi, intelligenza artificiale (AI), cicli di produzione accelerati e precisione di progettazione senza precedenti.

La genialità della stampa 3D sta nella sua capacità di fabbricare geometrie altamente complesse e intricate strutture interne, un'impresa spesso impossibile da compiere con i tradizionali metodi sottrattivi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.