Xsolla e Global Game Jam annunciano il lancio di un nuovo webinar per aiutare gli sviluppatori indipendenti ad ampliare le basi di giocatori e generare prime vendite per i loro giochi

Le strategie pratiche per attirare i giocatori e monetizzare i giochi verranno condivise nel corso di una discussione dal vivo a cui parteciperanno i leader di Xsolla, sviluppatori di giochi ed esperti del settore

LOS ANGELES: Xsolla, azienda leader nel commercio globale di videogiochi, ha annunciato una nuova collaborazione con Global Game Jam (GGJ) al fine di ospitare un webinar dal vivo per gli sviluppatori indipendenti, dal titolo "From Zero to 1K: Growing Your Player Base and Making Your First $$" (Da zero a 1.000: sviluppare la tua base di giocatori e ottenere i primi guadagni). La sessione si terrà martedì 9 settembre 2025 alle ore 10:00 AM PT, e offrirà strategie concrete per aiutare gli sviluppatori ad attirare il loro primo pubblico e iniziare a generare entrate sostenibili.

L'evento, che riunirà leader del settore dei videogiochi e sviluppatori esperti, fornirà informazioni importanti per chi inizia a lavorare nel settore su come rendere accattivante un gioco per gli utenti, definendo delle tattiche di monetizzazione efficaci. I partecipanti impareranno a evitare gli errori più comuni per chi è agli inizi e otterranno degli strumenti pratici per configurare i loro progetti per un successo sul lungo termine.

I punti chiave del webinar:

Metodi dimostrati per iniziare a generare entrate con un gioco

Strategie per attirare i primi 1.000 giocatori e far crescere questo numero

Consigli per creare slancio e prepararsi per il successo sul lungo termine nello sviluppo di giochi

Tra i relatori principali ci saranno Berkley Egenes, Chief Growth & Marketing Officer presso Xsolla; A.J. Fulco, CEO di Tastie Games e altri ospiti speciali della comunità di sviluppo indipendente. Jess Rowley, Events & Program Manager presso Global Game Jam, sarà la moderatrice del dibattito.

"Gli sviluppatori indipendenti si trovano ad affrontare delle sfide specifiche nello sviluppo delle loro prime comunità e nella generazione di entrate senza il supporto di budget o team di grandi dimensioni", ha dichiarato Chris Hewish, Chief Strategy & Communications Officer presso Xsolla. "Questa collaborazione con Global Game Jam ci consente di fornire linee guida pratiche e testate attraverso voci del settore che hanno affrontato con successo queste stesse sfide".

Global Game Jam ospiterà il webinar su StreamYard con la registrazione gestita tramite Luma. La promozione verrà condivisa sui canali di GGJ e Xsolla, per raggiungere gli sviluppatori di videogiochi a livello mondiale.

La registrazione è ora aperta gratuitamente per gli sviluppatori alla ricerca di strategie pratiche e concrete per portare i loro progetti da zero a 1.000 giocatori e oltre. Per iscriversi, visitare il sito: xsolla.events/ggj

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Global Game Jam

Il Global Game Jam (GGJ) è il più grande evento mondiale di creazione di giochi, che riunisce sviluppatori, artisti e creatori con qualsiasi livello di esperienza per innovare, sperimentare e creare giochi durante un periodo di 48 ore. GGJ promuove la creatività, la collaborazione e l'apprendimento all'interno di una comunità globale di creatori di giochi.

Per ulteriori informazioni, visitare: globalgamejam.org

Fonte: Business Wire