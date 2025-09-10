▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Other World Computing presenterà in anteprima a IBC2025 la nuova soluzione Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock assieme alla sua gamma leader di settore di soluzioni per storage e connettività

Other World Computing (OWC®), leader affidabile nei servizi di storage, memoria, connettività, software e accessori ad alte prestazioni che consentono ai professionisti del settore creativo e commer...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire

I partecipanti potranno vedere di persona in che modo OWC sta alzando il livello in termini di velocità, affidabilità e flessibilità del flusso di lavoro, consentendo ai content creator di realizzare le proprie idee, senza scendere a compromessi

WOODSTOCK, Illinois e AMSTERDAM: Other World Computing (OWC®), leader affidabile nei servizi di storage, memoria, connettività, software e accessori ad alte prestazioni che consentono ai professionisti del settore creativo e commerciale di ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e semplificare i flussi di lavoro, ha annunciato oggi la presentazione in anteprima della sua nuova soluzione OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock, oltre all'esposizione in occasione di IBC2025 della sua gamma impareggiabile di soluzioni per storage e connettività, dal 12 al 15 settembre (RAI Amsterdam).


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.