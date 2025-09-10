Other World Computing presenterà in anteprima a IBC2025 la nuova soluzione Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock assieme alla sua gamma leader di settore di soluzioni per storage e connettività

I partecipanti potranno vedere di persona in che modo OWC sta alzando il livello in termini di velocità, affidabilità e flessibilità del flusso di lavoro, consentendo ai content creator di realizzare le proprie idee, senza scendere a compromessi

WOODSTOCK, Illinois e AMSTERDAM: Other World Computing (OWC®), leader affidabile nei servizi di storage, memoria, connettività, software e accessori ad alte prestazioni che consentono ai professionisti del settore creativo e commerciale di ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e semplificare i flussi di lavoro, ha annunciato oggi la presentazione in anteprima della sua nuova soluzione OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock, oltre all'esposizione in occasione di IBC2025 della sua gamma impareggiabile di soluzioni per storage e connettività, dal 12 al 15 settembre (RAI Amsterdam).

Fonte: Business Wire