▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

"RevoAb™", un nuovo servizio per la progettazione dello sviluppo di anticorpi

RevolKa Ltd. (RevolKa), azienda biotecnologica finanziata da capitale di rischio fornitrice di una piattaforma tecnologica all'avanguardia guidata dall'AI per la progettazione di proteine, chiamata ai...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire

SENDAI, Giappone: RevolKa Ltd. (RevolKa), azienda biotecnologica finanziata da capitale di rischio fornitrice di una piattaforma tecnologica all'avanguardia guidata dall'AI per la progettazione di proteine, chiamata ai Protein® è lieta di annunciare il lancio di un nuovo servizio di ricerca a contratto, "RevoAb™". Questo servizio progetta anticorpi per migliorarne le proprietà fisico-chimiche, proteggendo nel contempo l'affinità dei legami con gli antigeni.

Informazioni su RevoAb™
Dal dicembre 2023, RevolKa offre servizi di ricerca a contratto per la progettazione di anticorpi utilizzando ai Protein®, la sua tecnologia di progettazione delle proteine guidata dall'AI, attraverso FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation in Giappone.
RevoAb™ è un nuovo servizio online per la progettazione dello sviluppo di anticorpi basato sul "concetto di Refined Naturalness Design di RevolKa". Questa "progettazione di raffinata naturalezza" raffina le sequenze strutturali degli anticorpi per avvicinarsi a quelle degli anticorpi presenti in natura.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.