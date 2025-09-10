"RevoAb™", un nuovo servizio per la progettazione dello sviluppo di anticorpi

RevolKa Ltd. (RevolKa), azienda biotecnologica finanziata da capitale di rischio fornitrice di una piattaforma tecnologica all'avanguardia guidata dall'AI per la progettazione di proteine, chiamata ai...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 10/09/2025
SENDAI, Giappone: RevolKa Ltd. (RevolKa), azienda biotecnologica finanziata da capitale di rischio fornitrice di una piattaforma tecnologica all'avanguardia guidata dall'AI per la progettazione di proteine, chiamata ai Protein® è lieta di annunciare il lancio di un nuovo servizio di ricerca a contratto, "RevoAb™". Questo servizio progetta anticorpi per migliorarne le proprietà fisico-chimiche, proteggendo nel contempo l'affinità dei legami con gli antigeni.
Informazioni su RevoAb™
Dal dicembre 2023, RevolKa offre servizi di ricerca a contratto per la progettazione di anticorpi utilizzando ai Protein®, la sua tecnologia di progettazione delle proteine guidata dall'AI, attraverso FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation in Giappone.
RevoAb™ è un nuovo servizio online per la progettazione dello sviluppo di anticorpi basato sul "concetto di Refined Naturalness Design di RevolKa". Questa "progettazione di raffinata naturalezza" raffina le sequenze strutturali degli anticorpi per avvicinarsi a quelle degli anticorpi presenti in natura.
Fonte: Business Wire