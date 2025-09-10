▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Cognite Atlas AI™ dà impulso alle iniziative dei clienti grazie a una nuova importante versione e accelera l’adozione dell’IA agentica per creare maggior valore industriale

Cognite, leader mondiale nel settore dell’IA industriale, annuncia una nuova importante versione di Cognite Atlas AI™, l’unico workbench low-code per agenti di IA industriale in grado di integra...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire

Cognite Atlas AI è utilizzato da un’ampia gamma di clienti in tutto il mondo – Aker BP, ADNOC Offshore, Celanese, Hess Corporation, HMH, Idemitsu e Tokuyama – e da partner come SLB, Radix, Omny, Tridiagonal.ai e ReVisionz.

TOKYO e PHOENIX: Cognite, leader mondiale nel settore dell’IA industriale, annuncia una nuova importante versione di Cognite Atlas AI™, l’unico workbench low-code per agenti di IA industriale in grado di integrare agenti con dati operativi (OT), informatici (IT) e ingegneristici predisposti per l’IA e in tempo reale. Questa crescita rapida include l’acquisizione di nuovi clienti ogni settimana, a conferma dell’efficacia della piattaforma nel favorire la trasformazione digitale e la creazione di valore a livello industriale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.