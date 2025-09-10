Cognite Atlas AI™ dà impulso alle iniziative dei clienti grazie a una nuova importante versione e accelera l’adozione dell’IA agentica per creare maggior valore industriale

Cognite Atlas AI è utilizzato da un’ampia gamma di clienti in tutto il mondo – Aker BP, ADNOC Offshore, Celanese, Hess Corporation, HMH, Idemitsu e Tokuyama – e da partner come SLB, Radix, Omny, Tridiagonal.ai e ReVisionz.

TOKYO e PHOENIX: Cognite, leader mondiale nel settore dell’IA industriale, annuncia una nuova importante versione di Cognite Atlas AI™, l’unico workbench low-code per agenti di IA industriale in grado di integrare agenti con dati operativi (OT), informatici (IT) e ingegneristici predisposti per l’IA e in tempo reale. Questa crescita rapida include l’acquisizione di nuovi clienti ogni settimana, a conferma dell’efficacia della piattaforma nel favorire la trasformazione digitale e la creazione di valore a livello industriale.

Fonte: Business Wire