Owlet offre il monitoraggio definitivo per ogni famiglia con il nuovo video monitor Dream Sight™

Il nuovo prodotto di Owlet crea il sistema di monitoraggio del bambino migliore di sempre, per il monitoraggio video, del sonno e della salute di qualità medica.

LEHI, Utah: Owlet, Inc. (NYSE: OWLT) (la “Società” o “Owlet”), il pioniere del monitoraggio intelligente dei neonati, annuncia il lancio del suo nuovo video monitor per bambini, Dream Sight™, e Dream Duo™ di nuova generazione. Questi prodotti rappresentano una fase importante per Owlet nella categoria, grazie a una tecnologia all'avanguardia messa a punto per fornire chiarezza, connessione e tranquillità fin dal primo giorno.

“I genitori sanno quello che vogliono in un baby monitor: funzionalità più avanzate, maggiore affidabilità, sicurezza indiscussa e un prezzo vantaggioso”, ha dichiarato Kurt Workman, CEO e Cofondatore di Owlet. “Dream Sight è una risposta diretta alle richieste dai nostri clienti. Abbinato al nostro Dream Sock® con certificazione medica, crea un'esperienza di monitoraggio connesso che offre sicurezza e tranquillità”.

Ecco Dream Sight: grande tecnologia, piccolo prezzo

La videocamera Owlet più intelligente ed economica di sempre, Dream Sight, offre monitoraggio video HD intelligente per la sicurezza in ogni momento. Dream Sight offre caratteristiche premium a un prezzo inferiore ed è dotato di risoluzione HD 2K, rilevamento di movimento, suoni e pianto per avvisare i genitori quando il bambino ha bisogno di attenzione, funzionalità di ricetrasmittente per consentire ai genitori di calmare il bambino da ovunque si trovino, cattura e salvataggio automatici di video clip e monitoraggio di temperatura e umidità per aiutare a mantenere uno spazio per il sonno sicuro e confortevole. Dream Sight è anche protetto da crittografia a 256-bit e tutele della privacy leader nel settore per la sicurezza dei video feed e per garantire la privacy delle registrazioni. Dream Sight è utilizzabile autonomamente ed è anche facilmente abbinabile al baby monitor intelligente Dream Sock, approvato dall'FDA e certificato come dispositivo medico e alla Owlet Dream App (iOS e Android) per una soluzione video completa di monitoraggio della salute.

Il nuovo Dream Duo: il massimo dei monitor all-in-one

Dream Sight e il premiato Dream Sock di Owlet insieme in un unico sistema integrato. Dream Duo si abbina a Dream Sock, che segue il livello di ossigeno, la frequenza cardiaca e l'andamento del sonno del bambino, con precisione ospedaliera, con Dream Sight per una completa visibilità giorno e notte. Questo abbinamento di prodotti offre alle famiglie maggiore tranquillità con avvisi in tempo reale se i rilevamenti dei parametri vitali escono dagli intervalli impostati.

Più di un monitor: supporto quando i genitori ne hanno più bisogno

Con l'introduzione di Dream Sight e del Dream Duo di nuova generazione, Owlet non solo amplia l'accesso a soluzioni di monitoraggio più intelligenti e più sicure, ma ridefinisce anche il ruolo di questi prodotti nell'esperienza genitoriale. Il periodo post-partum può essere uno dei capitoli più vulnerabili nella vita di un genitore, caratterizzato da notti insonni e dalla paura costante dell'ignoto. In questo periodo critico, Owlet diventa più di un monitor. È un'ancora di salvezza. I genitori che usano Owlet parlano di risultati straordinari: il 96% prova meno ansia, mentre il 94% afferma di dormire meglio. Questi dati sottolineano una verità più profonda: Owlet non si limita a monitorare i bambini, ma aiuta anche i genitori a sentirsi sicuri, sostenuti e considerati.

“Queste ultime novità da Owlet segnano uno sviluppo significativo nell'evoluzione del monitoraggio dei bambini, in cui la tecnologia avanzata incontra il benessere emotivo per i genitori di tutto il mondo”, ha dichiarato Jonathan Harris, President di Owlet. “Dream Sight affronta un'esigenza importante nel mercato globale rendendo il monitoraggio premium HD accessibile a un prezzo senza precedenti, mentre Dream Duo rimane l'unico sistema all-in-one che offre un monitoraggio della salute clinicamente convalidato assieme a video e approfondimenti sul sonno”.

Il prezzo di vendita di Dream Sight è 99.99 dollari ed è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in tutta l'Europa. Dream Duo viene venduto al prezzo di 379.99 dollari ed è disponibile in alcuni mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e i Paesi europei. Disponibile come upgrade opzionale, l'abbonamento a Owlet360™ (solo negli Stati Uniti, accesso internazionale previsto in futuro) valorizza l'esperienza con funzionalità avanzate per aiutare i genitori a utilizzare ogni fase con sicurezza, compresi il monitoraggio della posizione del sonno, della temperatura confortevole e le informazioni approfondite storiche giornaliere sui parametri vitali del bambino. Tutti i prodotti Owlet sono disponibili attraverso i siti commerciali e i rivenditori, tra cui Amazon, Target, Walmart, John Lewis, BabyOne e altri. Per maggiori informazioni, visitare www.owletcare.com.

Informazioni su Owlet, Inc.

La piattaforma di monitoraggio digitale della salute dei neonati di Owlet sta trasformando l'esperienza genitoriale. L'azienda (NYSE:OWLT), una società per azioni di crescita a bassa capitalizzazione nel settore sanitario, offre dispositivi medici indossabili e di consumo per uso pediatrico, autorizzati dalla FDA, e una videocamera HD integrata che fornisce dati e informazioni in tempo reale ai genitori che tutelano la salute, ottimizzano il benessere e garantiscono sonni tranquilli ai loro bambini.

Dal 2012, più di 2 milioni di genitori in tutto il mondo hanno utilizzato la piattaforma di Owlet, contribuendo a una delle più grandi raccolte di dati sul sonno e sulla salute dei neonati. L'Azienda continua a sviluppare soluzioni software e per dati digitali per colmare l'attuale divario nel settore sanitario tra cure ospedaliere e domestiche e per offrire ai genitori e ai caregiver a livello globale nuove informazioni. Owlet ritiene che ogni banbino si meriti una lunga vita felice e sana. Per ulteriori informazioni, visitare www.owletcare.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 (il "Reform Act"). Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non si riferiscono a fatti storici devono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese, ma non solo, le dichiarazioni relative al lancio, alla commercializzazione, all’adozione, alla disponibilità e alla ricezione da parte del mercato di Dream Sight™ e del Dream Duo™ di nuova generazione, oltre alle prospettive di crescita della Società, all'ampliamento dell'offerta dei prodotti e dei servizi e alla disponibilità negli Stati Uniti e nei mercati internazionali. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali mediante termini quali "stima", "potrebbe", "ritiene", "pianifica”, "prevede", "anticipa", "intende", "obiettivo", "potenziale", "imminente", "prospettiva", “guida”, le rispettive forme negative o espressioni simili, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano questi termini identificativi. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle aspettative della Società al momento in cui tali dichiarazioni vengono rilasciate, si riferiscono solo alle date in cui vengono rilasciate e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e altri fattori. Per tutte queste dichiarazioni previsionali, la Società rivendica la protezione offerta dai principi dell'approdo sicuro contenuto nel Reform Act. I risultati, le prestazioni o i traguardi raggiunti effettivi della Società potrebbero differire materialmente da eventuali risultati, prestazioni o traguardi raggiunti futuri espressi o impliciti nelle nostre dichiarazioni previsionali. Molti fattori importanti potrebbero influenzare i risultati futuri della Società e far sì che tali risultati differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle sue dichiarazioni previsionali. Tali fattori includono, ma non solo, (i) la disponibilità, l'adozione e il successo commerciale di Dream Sight e Dream Duo negli Stati Uniti e nei mercati internazionali, (ii) il percorso normativo per i prodotti di Owlet, comprese le presentazioni, le azioni intraprese e le decisioni e le risposte delle autorità di regolamentazione, come la FDA e autorità di regolamentazione simili al di fuori degli Stati Uniti, nonché la capacità di Owlet di ottenere e mantenere l'approvazione o la certificazione normativa per i suoi prodotti e altri requisiti normativi e procedimenti legali; (iii) la concorrenza di Owlet e la capacità della Società di ottenere una crescita redditizia e di gestirla; (iv) la capacità di Owlet di adottare iniziative strategiche, ridurre i costi, incrementare i ricavi, sviluppare e lanciare nuovi prodotti, innovare e migliorare i prodotti esistenti, soddisfare le richieste dei clienti e adattarsi ai cambiamenti relativi alle preferenze dei consumatori e alle tendenze di vendita al dettaglio; (v) la capacità di Owlet di acquisire, tutelare e proteggere la propria proprietà intellettuale e soddisfare i requisiti normativi relativi alla privacy e alla protezione dei dati; (vi) la capacità di Owlet di mantenere i rapporti con i clienti, i produttori e i fornitori; (vii) impatto derivante dalla conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili; (viii) l'impatto e i cambiamenti dell'attività, delle condizioni finanziarie, delle operazioni, della catena di approvvigionamento e della logistica di Owlet a causa di condizioni economiche e di altro tipo al di fuori del controllo della Società; (ix) impatti negativi derivanti da altri fattori economici, commerciali, normativi, competitivi o di altro tipo, quali variazioni nella spesa discrezionale dei consumatori e nelle loro preferenze; e altri rischi e incertezze indicati in altri comunicati, dichiarazioni pubbliche e depositi della Società presso la Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC”), compresi quelli identificati nella sezione "Fattori di rischio" della relazione annuale della Società nel modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2024, e come tali fattori possono essere aggiornati di volta in volta negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC. Tutte le dichiarazioni previsionali attribuibili alla Società o a qualsiasi persona che agisca per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle dichiarazioni cautelative contenute o a cui si fa riferimento in precedenza. Inoltre, la Società opera in un ambiente in continua evoluzione. Saltuariamente possono emergere nuovi fattori di rischio e incertezze, e fattori che la Società ritiene attualmente irrilevanti possono diventare rilevanti, e la Società non è in grado di prevedere tali eventi o il loro impatto su Owlet. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in seguito alla data del presente comunicato stampa, a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro, sebbene Owlet possa farlo di tanto in tanto. La Società non approva alcuna previsione di risultati futuri che possa essere fatta da terzi.

