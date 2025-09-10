Strategia x Super Velocità x Showdown -- Il nuovo puzzle game competitivo “SHIKA-Q” sarà lanciato in tutto il mondo nell’autunno 2025

AGNI-FLARE CO., LTD. (Sede centrale: Yokohama, Kanagawa) ha annunciato oggi che il suo nuovo puzzle game competitivo online “SHIKA-Q” verrà rilasciato in tutto il mondo (escluse alcune regioni) n...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 10/09/2025
Yokohama, Giappone: AGNI-FLARE CO., LTD. (Sede centrale: Yokohama, Kanagawa) ha annunciato oggi che il suo nuovo puzzle game competitivo online “SHIKA-Q” verrà rilasciato in tutto il mondo (escluse alcune regioni) nell’autunno 2025 per Nintendo Switch, PlayStation®4 e PlayStation®5.
SHIKA-Q è una battaglia a enigmi in tempo reale online giocata su una griglia 10x10, in cui i giocatori collegano blocchi per lanciare attacchi e difese rapidissimi. Al centro del gameplay c’è la musica – non un semplice sottofondo sonoro, ma brani vocali originali creati per simboleggiare la battaglia, offrendo un’esperienza di immersione senza precedenti.
Caratteristiche principali
Commento dal team di sviluppo di SHIKA-Q
“Grazie al nostro team piccolo e agile, abbiamo raggiunto una dinamicità visiva e musicale mai vista prima. Con SHIKA-Q, puntiamo a offrire una fusione di strategia e immersione – attraverso musica e gameplay – ai giocatori di tutto il mondo.”
Informazioni sul rilascio
Nota: Il gioco non sarà rilasciato in Cina o in Russia. A Taiwan, la disponibilità dipenderà dal Nintendo eShop. La disponibilità regionale potrà variare in base allo stato della piattaforma.
Materiali Stampa : https://drive.google.com/drive/folders/1ji--_0dcv9iTnd6gnQISXrT4XlpxhiGe
Fonte: Business Wire