Strategia x Super Velocità x Showdown -- Il nuovo puzzle game competitivo “SHIKA-Q” sarà lanciato in tutto il mondo nell’autunno 2025

Yokohama, Giappone: AGNI-FLARE CO., LTD. (Sede centrale: Yokohama, Kanagawa) ha annunciato oggi che il suo nuovo puzzle game competitivo online “SHIKA-Q” verrà rilasciato in tutto il mondo (escluse alcune regioni) nell’autunno 2025 per Nintendo Switch, PlayStation®4 e PlayStation®5.

SHIKA-Q è una battaglia a enigmi in tempo reale online giocata su una griglia 10x10, in cui i giocatori collegano blocchi per lanciare attacchi e difese rapidissimi. Al centro del gameplay c’è la musica – non un semplice sottofondo sonoro, ma brani vocali originali creati per simboleggiare la battaglia, offrendo un’esperienza di immersione senza precedenti.

Caratteristiche principali

Strategia x Super Velocità x Sfida

Battaglie puzzle in tempo reale dove le decisioni istantanee determinano la vittoria, simili a un gioco di combattimento.

La musica al centro del gameplay

Ogni battaglia è guidata da brani vocali originali, elemento fondamentale dell’esperienza. Le canzoni dei personaggi aumentano la tensione e l’emozione in ogni incontro.

Ampia varietà musicale Modalità Sfida (giocatore singolo): 20 brani che evolvono con il progresso del giocatore. Battle Pass: 10 brani aggiuntivi ispirati ai personaggi attraverso 5 stagioni a tema (Standard & Premium).



Personaggi e worldbuilding

Un cast di personaggi unici attende i giocatori. Alcuni verranno rivelati nel primo annuncio, con ulteriori dettagli in seguito.

Gioco online

Include partite classificate e un sistema Battle Pass stagionale, garantendo rigiocabilità continua.

Commento dal team di sviluppo di SHIKA-Q

“Grazie al nostro team piccolo e agile, abbiamo raggiunto una dinamicità visiva e musicale mai vista prima. Con SHIKA-Q, puntiamo a offrire una fusione di strategia e immersione – attraverso musica e gameplay – ai giocatori di tutto il mondo.”

Informazioni sul rilascio

Titolo: SHIKA-Q

Genere: Puzzle game competitivo

Piattaforme: Nintendo Switch / PlayStation®4 / PlayStation®5

Data di uscita: Autunno 2025 (previsto)

Prezzo: Da annunciare

Battle Pass: Standard / Premium (prezzo e dettagli da annunciare)

Regioni: Rilascio simultaneo mondiale (escluse alcune aree)

Nota: Il gioco non sarà rilasciato in Cina o in Russia. A Taiwan, la disponibilità dipenderà dal Nintendo eShop. La disponibilità regionale potrà variare in base allo stato della piattaforma.

Formato: Solo download digitale

Materiali Stampa : https://drive.google.com/drive/folders/1ji--_0dcv9iTnd6gnQISXrT4XlpxhiGe

Fonte: Business Wire