▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Stonebranch rileva HONICO e rafforza la leadership nell'automazione SAP

Stonebranch, fornitore leader di piattaforme di orchestrazione e automazione dei servizi (SOAP), oggi ha annunciato l'acquisizione di HONICO Systems, rinomato pioniere nell'automazione SAP, una mossa ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/09/2025

Business Wire

L'acquisizione strategica combina un'approfondita competenza SAP alle capacità di orchestrazione aziendale e consente alle organizzazioni di modernizzare le operazioni nei panorami informatici cloud e ibridi.

FRANCOFORTE, Germania: Stonebranch, fornitore leader di piattaforme di orchestrazione e automazione dei servizi (SOAP), oggi ha annunciato l'acquisizione di HONICO Systems, rinomato pioniere nell'automazione SAP, una mossa strategica grazie a cui Stonebranch potrà usufruire della tecnologia SAP nativa di HONICO per offrire la soluzione di automazione SAP più completa e già predisposta alla dimensione ibrida attualmente disponibile.

HONICO si è affermata grazie alla sua soluzione fiore all'occhiello BatchMan , un'avanzata soluzione di automazione dei carichi di lavoro progettata specialmente per gli ambienti SAP. BatchMan consente alle organizzazioni di gestire facilmente complesse attività SAP e permette maggiore visibilità, controllo e automazione nei processi aziendali SAP mission-critical.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.