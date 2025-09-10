Stonebranch rileva HONICO e rafforza la leadership nell'automazione SAP

L'acquisizione strategica combina un'approfondita competenza SAP alle capacità di orchestrazione aziendale e consente alle organizzazioni di modernizzare le operazioni nei panorami informatici cloud e ibridi.

FRANCOFORTE, Germania: Stonebranch, fornitore leader di piattaforme di orchestrazione e automazione dei servizi (SOAP), oggi ha annunciato l'acquisizione di HONICO Systems, rinomato pioniere nell'automazione SAP, una mossa strategica grazie a cui Stonebranch potrà usufruire della tecnologia SAP nativa di HONICO per offrire la soluzione di automazione SAP più completa e già predisposta alla dimensione ibrida attualmente disponibile.

HONICO si è affermata grazie alla sua soluzione fiore all'occhiello BatchMan , un'avanzata soluzione di automazione dei carichi di lavoro progettata specialmente per gli ambienti SAP. BatchMan consente alle organizzazioni di gestire facilmente complesse attività SAP e permette maggiore visibilità, controllo e automazione nei processi aziendali SAP mission-critical.

Fonte: Business Wire