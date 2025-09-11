▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
TON Strategy Company accoglie il trading di $TON su Gemini, Robinhood e Zengo, mentre aumenta il ritmo dell'ecosistema

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha celebrato il lancio del trading di $TON su Gemi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

  • $TON ora è disponibile su tre piattaforme leader nel settore degli asset digitali al servizio degli investitori al dettaglio statunitensi e globale
  • Le quotazioni ampliano la disponibilità di $TON oltre alle istituzioni, consentendo il trading generale
  • La notizia segue lo slancio proprio di TON Strategy Company, compreso il suo PIPE da 558 milioni di dollari e fino al lancio del programma di riacquisto da 250 milioni di dollari

LAS VEGAS: TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha celebrato il lancio del trading di $TON su Gemini, Robinhood e Zengo. Le quotazioni ampliano l'accesso a una delle 25 criptovalute più importanti per capitalizzazione di mercato.

