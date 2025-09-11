TON Strategy Company accoglie il trading di $TON su Gemini, Robinhood e Zengo, mentre aumenta il ritmo dell'ecosistema

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha celebrato il lancio del trading di $TON su Gemi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 11/09/2025
LAS VEGAS: TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha celebrato il lancio del trading di $TON su Gemini, Robinhood e Zengo. Le quotazioni ampliano l'accesso a una delle 25 criptovalute più importanti per capitalizzazione di mercato.
Fonte: Business Wire