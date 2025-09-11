▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Prometheus alimenta l’IA con un carburante ricavato dall’aria

Prometheus Fuels oggi ha annunciato una dimostrazione senza precedenti al mondo: alimentare l’intelligenza artificiale interamente con carburante ricavato dall’aria e da energia elettrica rinnovab...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

Business Wire

Guarda il primo demo al mondo

Si accettano già ordini per il carburante in grado di alimentare l’IA con zero emissioni nette, fornito off-grid e alla scala necessaria

SANTA CRUZ, California: Prometheus Fuels oggi ha annunciato una dimostrazione senza precedenti al mondo: alimentare l’intelligenza artificiale interamente con carburante ricavato dall’aria e da energia elettrica rinnovabile. Nel video dimostrativo, disponibile sul sito web dell’azienda, l’azienda utilizza l’elettrocarburante prodotto nel suo impianto pilota a partire da aria ed energia solare per alimentare sistemi IA installati in loco, non collegati alla rete elettrica e con zero emissioni nette.

Per la prima volta nella storia, l’IA è stata alimentata da un elettrocarburante liquido, ottenuto interamente dall’aria e dall’energia solare.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.