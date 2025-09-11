Prometheus alimenta l’IA con un carburante ricavato dall’aria

Guarda il primo demo al mondo

Si accettano già ordini per il carburante in grado di alimentare l’IA con zero emissioni nette, fornito off-grid e alla scala necessaria

SANTA CRUZ, California: Prometheus Fuels oggi ha annunciato una dimostrazione senza precedenti al mondo: alimentare l’intelligenza artificiale interamente con carburante ricavato dall’aria e da energia elettrica rinnovabile. Nel video dimostrativo, disponibile sul sito web dell’azienda, l’azienda utilizza l’elettrocarburante prodotto nel suo impianto pilota a partire da aria ed energia solare per alimentare sistemi IA installati in loco, non collegati alla rete elettrica e con zero emissioni nette.

Per la prima volta nella storia, l’IA è stata alimentata da un elettrocarburante liquido, ottenuto interamente dall’aria e dall’energia solare.

Fonte: Business Wire