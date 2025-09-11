SingleStore annuncia un'acquisizione per la crescita guidata da Vector Capital

SingleStore, Inc. (“SingleStore” o la “Società”), la piattaforma dati per l'intelligenza artificiale aziendale leader sul mercato, oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo con Vector C...
Accelera la strategia di crescita per catturare l'espansione delle opportunità globali nelle settore dell'AI aziendale sotto la proprietà maggioritaria di Vector
SAN FRANCISCO: SingleStore, Inc. (“SingleStore” o la “Società”), la piattaforma dati per l'intelligenza artificiale aziendale leader sul mercato, oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo con Vector Capital Management, L.P. (“Vector”), un'azienda di capitali privati con quasi trent'anni di esperienza nella guida di investimenti innovativi in aziende tecnologiche consolidate, con il quale Vector condurrà un'acquisizione di crescita di SingleStore. Raj Verma, CEO di SingleStore, e il team dirigente della Società, che complessivamente vantano decenni di esperienza nella guida di aziende in rapida crescita nel settore della tecnologia aziendale incentrata sull'AI, continueranno a gestire l'attività.
