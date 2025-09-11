▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Verimatrix e Velocix collaborano per combattere la pirateria CDN

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nell'alimentazione del moderno mondo connesso con la sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Velocix,...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

Business Wire

La tecnologia combinata lato cliente e lato server ferma lo sfruttamento del CDN e riduce i costi di diffusione

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nell'alimentazione del moderno mondo connesso con la sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Velocix, il principale fornitore di software CDN (Content Delivery Network, rete di distribuzione dei contenuti) di livello vettore sul mercato, per aiutare i fornitori di streaming a combattere la pirateria, aumentare gli abbonamenti a servizi video pagati e ridurre i costi del CDN. L'iniziativa congiunta offre ai fornitori di servizi streaming i mezzi per rilevare, bloccare e impedire l'utilizzo di funzionalità CDN da parte di terzi.

Il CDN leeching, ovvero il consumo non pagato di contenuti direttamente dalla rete da parte di utenti non autorizzati, è una sfida critica e costosa per i fornitori di servizi video.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.