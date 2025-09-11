▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il nuovo trattamento di fumigazione di INTRESO approvato negli Stati Uniti come alternativa ad alta efficacia al dannoso bromuro di metile

International Treatment Solutions (INTRESO) Group annuncia la registrazione di eFUME® da parte della U.S. Environmental Protection Agency (l’agenzia statunitense per la protezione ambientale) – u...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

Business Wire
  • eFUME® approvato dall’EPA come nuovo trattamento di fumigazione per le derrate alimentari.
  • Agricoltori e importatori statunitensi ora possono abbandonare l’utilizzo del bromuro di metile, una sostanza tossica e responsabile della riduzione dell’ozono.

MELBOURNE, Australia: International Treatment Solutions (INTRESO) Group annuncia la registrazione di eFUME® da parte della U.S. Environmental Protection Agency (l’agenzia statunitense per la protezione ambientale) – una pietra miliare per il settore agricolo statunitense nella protezione delle catene di fornitura e riguardo alla biosicurezza.

eFUME® è una soluzione rapida, sicura ed efficace per proteggere le derrate dopo la raccolta, i prodotti alimentari confezionati e stoccati, e le attrezzature di lavorazione.

