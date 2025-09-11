Il nuovo trattamento di fumigazione di INTRESO approvato negli Stati Uniti come alternativa ad alta efficacia al dannoso bromuro di metile

International Treatment Solutions (INTRESO) Group annuncia la registrazione di eFUME® da parte della U.S. Environmental Protection Agency (l’agenzia statunitense per la protezione ambientale) – u...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 11/09/2025
MELBOURNE, Australia: International Treatment Solutions (INTRESO) Group annuncia la registrazione di eFUME® da parte della U.S. Environmental Protection Agency (l’agenzia statunitense per la protezione ambientale) – una pietra miliare per il settore agricolo statunitense nella protezione delle catene di fornitura e riguardo alla biosicurezza.
eFUME® è una soluzione rapida, sicura ed efficace per proteggere le derrate dopo la raccolta, i prodotti alimentari confezionati e stoccati, e le attrezzature di lavorazione.
Fonte: Business Wire