LambdaTest lancia AI-native Smart Heal per potenziare l'affidabilità dei test di automazione

LambdaTest, una piattaforma per la progettazione di qualità potenziata dalla GenAI, oggi ha annunciato il rilascio di AI- Native Smart Heal for Automation Testing, una funzionalità innovativa proget...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

La nuova funzionalità auto-riparatrice riduce al minimo i brittle test e migliora la stabilità CI/CD

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma per la progettazione di qualità potenziata dalla GenAI, oggi ha annunciato il rilascio di AI- Native Smart Heal for Automation Testing, una funzionalità innovativa progettata per superare una delle sfide più persistenti nei test delle applicazioni: i guasti del localizzatore.

I guasti del localizzatore spesso provocano difetti e instabilità negli script di automazione e risultano in frequenti interruzioni dei test, aumento dei costi di manutenzione e ritardi nei cicli di sviluppo. Con Smart Heal, LambdaTest introduce un meccanismo basato su AI/ML che automaticamente rileva e risolve i problemi del localizzatore durante l'esecuzione dei test. Questo assicura un funzionamento più fluido e resiliente dell'automazione anche con l'evoluzione delle interfacce utente.

Fonte: Business Wire



