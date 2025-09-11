Hitachi Digital Services lancia HARC Agents per potenziare l'AI agentica di livello aziendale

Dallo sviluppo rapido all'unificazione dell'osservabilità, la piattaforma HARC Agents potenzia l'AI mission-critical con gli agenti predefiniti di Agent Library, la collaborazione fluida e il controllo centralizzato
- La piattaforma HARC Agents consente di progettare, costruire, distribuire e sfruttare complessi sistemi di AI agentica aziendali in tempi inferiori del 30% rispetto a quanto solitamente necessario.
- HARC Agents combina quattro servizi AI fondamentali di Hitachi: R202.ai, HARC for AI, Agent Library e Agent Management System.
- Agent Library, una libreria di agenti predefiniti e interconnessi per l'AI agentica rilasciata di recente, include più di 200 agenti in sei domini strategici.
- Il nuovo Agent Management System funge da livello di controllo unificato per la protezione e l'osservazione degli agenti AI tra diverse piattaforme.
- HARC Agents mette a frutto la decennale esperienza di Hitachi nell'implementazione dell'AI coniugata con oltre mezzo secolo di competenza nell'integrazione e nell'ingegneria di sistemi specializzati.
DALLAS: Oggi Hitachi Digital Services ha presentato Hitachi Application Reliability Center Agents (HARC Agents), la piattaforma aziendale per l'Agentic AI affidabile.
