Hitachi Digital Services lancia HARC Agents per potenziare l'AI agentica di livello aziendale

Oggi Hitachi Digital Services ha presentato Hitachi Application Reliability Center Agents (HARC Agents), la piattaforma aziendale per l'Agentic AI affidabile. Il testo originale del presente annuncio,...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

Dallo sviluppo rapido all'unificazione dell'osservabilità, la piattaforma HARC Agents potenzia l'AI mission-critical con gli agenti predefiniti di Agent Library, la collaborazione fluida e il controllo centralizzato

  • La piattaforma HARC Agents consente di progettare, costruire, distribuire e sfruttare complessi sistemi di AI agentica aziendali in tempi inferiori del 30% rispetto a quanto solitamente necessario.
  • HARC Agents combina quattro servizi AI fondamentali di Hitachi: R202.ai, HARC for AI, Agent Library e Agent Management System.
  • Agent Library, una libreria di agenti predefiniti e interconnessi per l'AI agentica rilasciata di recente, include più di 200 agenti in sei domini strategici.
  • Il nuovo Agent Management System funge da livello di controllo unificato per la protezione e l'osservazione degli agenti AI tra diverse piattaforme.
  • HARC Agents mette a frutto la decennale esperienza di Hitachi nell'implementazione dell'AI coniugata con oltre mezzo secolo di competenza nell'integrazione e nell'ingegneria di sistemi specializzati.

DALLAS: Oggi Hitachi Digital Services ha presentato Hitachi Application Reliability Center Agents (HARC Agents), la piattaforma aziendale per l'Agentic AI affidabile.


Fonte: Business Wire



