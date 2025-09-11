▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Forrester premierà i vincitori dei B2B Return On Integration Honours e dei B2B Programmes Of The Year Awards al B2B Summit EMEA 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/09/2025

Business Wire

I vincitori dei premi evidenzieranno in che modo l'allineamento interfunzionale accelera la crescita aziendale

LONDRA: Forrester (Nasdaq: FORR) premierà Thoughtworks come il destinatario dell'edizione 2025 dei suoi premi B2B Return On Integration (ROI) Honours in occasione del B2B Summit EMEA, che si terrà tra il 6 e l'8 ottobre 2025 a Londra. L'organizzazione verrà premiata per l'ottimizzazione della sua strategia go-to-market (GTM) per migliorare la fidelizzazione dei clienti e l'espansione mediante l'introduzione dell'analisi e della reportistica abilitate all'IA. Forrester premierà inoltre il vincitore dei B2B Programmes Of The Year (POY) Awards di quest'anno, AVEVA, per aver allineato le sue funzioni di marketing, vendite e customer success al fine di fornire e adeguare esperienze personalizzate e basate su approfondimenti attraverso la sua strategia di account-based marketing (ABM).


