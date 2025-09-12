Mirion entrerà a far parte del programma industriale statunitense alla 69a General Conference della IAEA a Vienna, Austria

I dirigenti dell'azienda parteciperanno al più importante incontro internazionale di funzionari dell'industria nucleare come delegazione statunitense del settore, illustrando l'impatto e la leadership di Mirion nella sicurezza e nell'innovazione nucleare

ATLANTA: Mirion, un fornitore globale di soluzioni di rilevamento di radiazioni, misurazioni, analisi e monitoraggio per i mercati finali nel settore nucleare, sanitario, militare e della ricerca, ha l'onore di annunciare la sua partecipazione alla 69a General Conference della International Atomic Energy Agency (IAEA). In programma dal 15 al 19 settembre a Vienna, Austria, questo evento annuale riunisce i principali interlocutori da tutto il mondo per discutere su questioni critiche in ambito di sicurezza nucleare, protezione e applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare.

A rappresentare Mirion alla General Conference saranno il Presidente e CEO Thomas Logan e il Direttore finanziario Brian Schopfer. La loro presenza sottolinea il ruolo di spicco di Mirion come leader del settore nelle misurazioni nucleari, nella protezione dalle radiazioni e nelle soluzioni di sicurezza, oltre al suo impegno nell'innovazione e nella promozione di soluzioni energetiche globali.

“Siamo onorati di partecipare a questo importante incontro globale”, ha commentato Logan. “La IAEA ha un ruolo fondamentale nel promuovere il dialogo e nel favorire il progresso nel settore nucleare, e Mirion è impegnata a contribuire a queste importanti conversazioni con le proprie competenze”.

La IAEA General Conference è il principale evento decisionale sulle politiche dell'agenzia, che riunisce i suoi stati membri e i rappresentanti più importanti del settore per discutere delle tendenze emergenti, affrontare la sicurezza nucleare e promuovere la collaborazione internazionale. La partecipazione alla General Conference di individui o di organizzazioni che non sono rappresentanti di Stati Membri IAEA avviene su invito previo inoltro di richiesta di partecipazione.

Sebbene partecipi alla General Conference come Rappresentante del settore per gli Stati Uniti, Mirion è una società internazionale che svolge importanti attività in 12 Paesi. Utilizzando la sua ampia rete globale negli Stati Uniti, in Europa e in altri Paesi, Mirion offre prospettive diverse e competenze specializzate che sono adattate specificamente per contribuire al dialogo mondiale sull'energia nucleare. Mirion è ansiosa di incontrare leader ed esperti di tutto il mondo per condividere conoscenze ed esplorare opportunità di promozione dell'utilizzo sicuro ed efficace della tecnologia nucleare.

Per maggiori informazioni sulla IAEA General Conference, visitare iaea.org.

Informazioni su Mirion

Mirion è un leader globale nei settori della protezione dalle radiazioni, delle scienze e della medicina, attuando innovazioni che offrono protezione vitale mentre sfruttano il potenziale trasformativo della radiazione ionizzante in una varietà di mercati finali. Il gruppo Mirion Nuclear & Safety offre tecnologie comprovate di protezione dalle radiazioni che funzionano con precisione, per il lavoro essenziale nei laboratori di Ricerca e Sviluppo, nelle strutture nucleari critiche e in prima linea. Le soluzioni del gruppo Mirion Medical aiutano a migliorare la fornitura dei servizi sanitari e a garantirne la sicurezza, alimentando i settori della medicina nucleare, del controllo qualità della radioterapia, della dosimetria occupazionale e della diagnostica per immagini. Con sede ad Atlanta, in Georgia negli Stati Uniti, Mirion impiega circa 2.800 persone e opera in 12 Paesi. Per saperne di più visitare mirion.com.

Fonte: Business Wire