Vantage Data Centers annuncia l'apertura di un secondo campus a Londra con un'importante installazione artistica fruibile dal pubblico

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/09/2025

Il campus aggiunge 20MW di capacità IT e, nel corso del London Design Festival, in programma dal 13 al 21 settembre, presenta una delle maggiori installazioni artistiche permanenti di tutta Europa esposte al pubblico

DENVER e LUSSEMBURGO: Vantage Data Centers, fornitore leader a livello mondiale di data center hyperscale, oggi ha annunciato l'apertura alla fine di settembre del suo secondo campus data center di Londra (LHR2). Situato nel distretto londinese di Park Royal, la struttura da 18.000 metri quadri (194.000 piedi quadri) fornirà una capacità IT da 20MW, con un investimento nell'economia locale da 250 milioni di dollari.


Fonte: Business Wire



