G Squared e ROYC annunciano una collaborazione strategica

STOCCOLMA: ROYC, il fornitore leader globale di Platform-as-a-Service per investimenti alternativi, e G Squared, società statunitense di capitali di rischio che investe in aziende tecnologiche che definiscono la categoria, sono lieti di annunciare una collaborazione strategica nella quale ROYC agirà da partner tecnologico e infrastrutturale di G Squared in Europa.

Questa collaborazione sottolinea l'impegno di entrambe le aziende a utilizzare la migliore tecnologia disponibile per migliorare l'esperienza degli investitori. La piattaforma di ROYC fornirà a G Squared una soluzione modulare, interamente digitale per l'onboarding, l'esecuzione e la gestione del portafoglio su misura per lo scenario normativo e operativo in Europa.

“Siamo entusiasti di collaborare con G Squared — un'azienda che condivide la nostra convinzione che la tecnologia sia la base per offrire un'esperienza superiore per gli investitori e il DNA guidato dall'innovazione e la visione a lungo termine di G Squared lo rendono un partner ideale. Siamo orgogliosi di fornire l'infrastruttura che supporterà la loro continua crescita europea”, ha dichiarato Octavian Popescu, CEO di ROYC.

Richard Harris, Partner presso G Squared, ha aggiunto: “Siamo stati colpiti dallo stack tecnologico di ROYC e dalla sua profonda comprensione dei mercati europei. Questa collaborazione è uno step fondamentale per portare le nostre strategie di investimento a un pubblico più ampio attraverso una piattaforma che corrisponde ai nostri standard per la scalabilità, l'efficienza e l'esperienza degli investitori”.

Informazioni su ROYC

ROYC è la principale società europea di tecnologia finanziaria B2B che fornisce un sistema operativo completo per i mercati privati e che consente a società di private equity, banche, gestori patrimoniali e multi-family office (MFO) di accedere, distribuire e gestire gli investimenti privati ​​su larga scala e senza problemi. Con l'espansione dei mercati privati, le istituzioni finanziarie richiedono soluzioni scalabili e basate sulla tecnologia per gestire la complessità, ottimizzare le operazioni dei fondi e offrire esperienze eccezionali ai clienti. ROYC combina tecnologie all'avanguardia per i mercati privati ​​con soluzioni personalizzate di strutturazione e investimento fondi. La piattaforma intuitiva e scalabile dell'azienda sostituisce i processi manuali con l'automazione e l'accesso ai dati in tempo reale, trasformando la modalità di gestione degli investimenti nei mercati privati per l'intero ciclo di vita del fondo.

Informazioni su G Squared

G Squared è una società globale di capitali di rischio che collabora con aziende dinamiche nell'intero ciclo di vita come fornitore di soluzioni di capitali complete, impegnandosi per creare valore per società, investitori, dipendenti e altre parti interessate. L'azienda si concentra su investimenti di aziende tecnologiche in fase di crescita e ha investito in oltre 150 società del portafoglio dalla sua fondazione nel 2011. Per maggiori informazioni su G Squared e il suo portafoglio, visitare: www.gsquared.com.

Fonte: Business Wire