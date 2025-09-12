▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
RTL Luxembourg amplia la diffusione di Verimatrix Technologies per proteggere dalla pirateria le competizioni di sport motoristici di prestigio

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/09/2025

I contenuti di alto valore di RTL relativi alle competizioni di sport motoristici ora utilizzano le soluzioni Verimatrix Counterspy, Deepscan e Watermarking per dare a RTL il pieno controllo dei propri contenuti

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader nella fornitura di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato che RTL Luxembourg, l'azienda leader nel settore mediatico del Paese, ha ampliato ulteriormente il suo utilizzo di strumenti anti-pirateria di Verimatrix, che attualmente comprendono l'intera gamma di soluzioni Streamkeeper. Dopo l'iniziale impiego di Streamkeeper Multi-DRM, RTL Luxembourg ha inoltre implementato le soluzioni Counterspy, Deepscan e Watermarking, l'ultima serie di potenti strumenti nel settore che aiutano a rafforzare ulteriormente le protezioni proattive per i ricavi da contenuti di sport motoristici di RTL.

Fonte: Business Wire



