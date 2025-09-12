▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel presenta quattro nuove antenne GNSS, supportate da moduli GNSS avanzati e supporto RTK a livello mondiale, per ottimizzare la scelta dello sviluppatore

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/09/2025

BELGRADO, Serbia: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, ha presentato quattro novità per la sua gamma completa di antenne per sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). Le nuove antenne comprendono la YFGD000AA, ad alta precisione e basso profilo, che copre tutte le bande GNSS, la YFGD000BA, ottimizzata per soluzioni di banda tripla nelle bande GNSS L1, L2 e L5, la YFGN000H1AC, leggera, ad alta precisione, che copre anch'essa tutte le bande GNSS, e la YEGT010W1AM, progettata per la ricezione generica in applicazioni non di precisione.

Le antenne a banda tripla e a tutta banda di Quectel sono realizzate appositamente per ottimizzare le prestazioni con moduli RTK GNSS di ultima generazione.

