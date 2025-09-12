Parking Guidance Systems annuncia la fusione globale con INDECT e ParkZen

HOUSTON: Parking Guidance Systems, LLC (PGS), il leader statunitense in tecnologie su misura per parcheggi, ha annunciato un merger strategico con INDECT Electronics & Distribution GmbH (INDECT) e ParkZen. Come società leader nella fusione, PGS sta ampliando la presenza oltre la sua base negli Stati Uniti per fornire soluzioni complete di parcheggio in tutto il mondo. L'azienda emergente dalla fusione unisce l'hardware di livello mondiale di INDECT, il software agile di ParkZen e l'esecuzione comprovata di PGS in realizzazioni su vasta scala, creando l'azienda di tecnologia per parcheggi più completa del settore.

Fin dalla sua creazione 12 anni fa, PGS si è creata una reputazione per il servizio eccezionale, l'innovazione all'avanguardia e una particolare attenzione alla soddisfazione del cliente. PGS ha installato alcuni dei più grandi sistemi di guida al parcheggio negli Stati Uniti, rendendosi famosa per l'efficienza nei servizi di progettazione, installazione e supporto. Alla base dei servizi offerti da PGS ci sono sempre state le soluzioni di guida ai parcheggi forniti da INDECT, soprattutto i suoi sensori acustici e ottici. La tecnologia INDECT dei sensori di parcheggio si conferma come l'attuale standard di riferimento per l'innovazione e la precisione nel settore. I suoi mini sensori ultrasonici offrono una comprovata precisione di rilevamento degli spazi individuali, mentre i sensori della fotocamera Upsolut uniscono il monitoraggio affidabile di spazi multipli, la cattura del video streaming e il riconoscimento della targa per offrire migliore efficienza, sicurezza e analisi dell'occupazione dei parcheggi. PGS è il principale partner commerciale di INDECT negli Stati Uniti fin dalle origini di PGS. Questa acquisizione offre alla società emersa dalla fusione un'opportunità di semplificare la catena di fornitura, accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e creare collaborazioni nel mondo che replicano il sodalizio PGS/INDECT che ha funzionato così bene negli Stati Uniti.

Il portafoglio di soluzioni PGS è stato inoltre potenziato dalla sua recente acquisizione di ParkZen, società di sviluppo di software di intelligence dei parcheggi di Baton Rouge, Louisiana. L'applicazione per smartphone innovativa di ParkZen utilizza il crowdsourcing e gli algoritmi proprietari per fornire dati in tempo reale e informazioni dal software di parcheggio che consente agli operatori dei parcheggi di prendere migliori decisioni per le loro attività a fornire agli utenti disponibilità in tempo reale, con o senza hardware. La piattaforma inoltre semplifica l'elaborazione dei pagamenti e offre strumenti avanzati per la gestione dei permessi per proprietari e titolari di permessi, creando soluzioni semplici ed efficaci. Prima dell'acquisizione, PGS si era alleata con ParkZen su diversi progetti negli Stati Uniti, comprese app di orientamento degli utenti e software per la gestione dei parcheggi.

Queste acquisizioni rappresentano una preziosa integrazione verticale per PGS e dimostrano l'impegno costante dell'azienda nella fornitura di soluzioni di parcheggio innovative, basate sulla tecnologia per un'ampia gamma di industrie, tra cui aeroporti, proprietà ad uso promiscuo, università, campus aziendali, strutture sanitarie e altre destinazioni ad alto traffico che si affidano a segnaletica e orientamento dei parcheggi.

“Con questa fusione, chiediamo agli operatori di tutto il mondo ripensare alle capacità dei loro sistemi di parcheggio”, ha affermato Derek Frantz, CEO di PGS. “PGS è il leader nella ridefinizione del parcheggio come generatore di ricavi piuttosto che centro di costi. Riunendo l'hardware di precisione di INDECT, il software intelligente di ParkZen e la tradizione comprovata di PGS nella fornitura di complesse soluzioni di parcheggio, siamo in grado di offrire sistemi solidi e integrati adatti alle esigenze di operatori di tutto il mondo, consentendo loro di ottimizzare l'efficienza, migliorare l'esperienza utente e promuovere il valore finanziario delle loro attività di parcheggio”.

Oggi, con INDECT e ParkZen come componenti centrali delle sue operazioni, PGS si trova nella posizione migliore per offrire ottimizzazione dei ricavi, sicurezza e comodità in tutto il settore dei parcheggi.

Informazioni su Parking Guidance Systems, Inc.

Parking Guidance Systems (PGS) offre soluzioni tecnologiche avanzate per parcheggi create su una tradizione comprovata dal successo di installazioni su vasta scala. Dal 2013, PGS collabora con aeroporti, sistemi sanitari, università, campus aziendali e proprietà ad uso promiscuo per trasformare il parcheggio da un centro di costi a una fonte di ricavi e soddisfazione dei clienti. Il suo portafoglio comprende sistemi di guida al parcheggio, software di riconoscimento delle targhe, analisi dei parcheggi e segnaletica e orientamento digitale dei parcheggi leader nel settore. Con oltre 347 sistemi installati, il monitoraggio di quasi 600.000 spazi negli Stati Uniti e l'espansione con nuove opportunità a livello internazionale, PGS continua ad essere un punto di riferimento per soluzioni di parcheggio innovative, affidabili e incentrate sul cliente. Per saperne di più, visitare parkingguidancesystems.com.

Fonte: Business Wire