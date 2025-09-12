Quectel espande il portafoglio LTE con capacità Direct-to-Cell (D2C) che mettono a disposizione degli sviluppatori IoT una portata globale del 100%

Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di complete soluzioni IoT, oggi annuncia la disponibilità di molti dei suoi moduli LTE completi di funzionalità Direct-to-Cell (D2C), che permette ai di...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 12/09/2025
BELGRADO, Serbia: Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di complete soluzioni IoT, oggi annuncia la disponibilità di molti dei suoi moduli LTE completi di funzionalità Direct-to-Cell (D2C), che permette ai dispositivi di connettersi senza problemi alle reti satellitari.
Integrando la tecnologia D2C a livello di modulo, Quectel consente ai dispositivi di oltrepassare i limiti delle reti cellulari terrestri sfruttando le reti satellitari in modo fluido. Questo garantisce la connettività continua dei clienti praticamente ovunque nel mondo, eliminando le lacune di connessione spesso riscontrate nelle aree rurali o remote, contribuendo in ultima istanza a semplificare le implementazioni IoT e a ridurre il time-to-market e i costi, eliminando la necessità di hardware satellitare specializzato.
Fonte: Business Wire