Other World Computing e Hedge rafforzano la loro partnership con l'integrazione di OWC Innergize in Hedge OffShoot

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/09/2025

La nuova offerta verrà presentata questa settimana nel corso di IBC2025, nello stand di OWC: hall 7, stand 7.A60

WOODSTOCK, Illinois e AMSTERDAM: Other World Computing (OWC®), leader affidabile nei servizi di storage, memoria, connettività, software e accessori ad alte prestazioni che consentono ai professionisti del settore creativo e commerciale di ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e semplificare i flussi di lavoro, ha annunciato oggi il rafforzamento della partnership con Hedge. Il software OWC’s Innergize™ è ora integrato nell'applicazione di riferimento per la gestione e il backup dei media di Hedge, OffShoot, che offre ai professionisti del settore creativo flussi di lavoro più rapidi, sicuri e affidabili.

OffShoot è largamento riconosciuto come lo standard di settore per l'offload e il backup dei media.

Fonte: Business Wire



