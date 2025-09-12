▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Kawasaki Heavy Industries e Amber Kinetics lanciano un nuovo sistema tecnologico in grado di modernizzare le reti elettriche

MANILA, Filippine: Il 20 maggio 2025, in seguito a delle dimostrazioni di prodotti coronate dal successo, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) e Amber Kinetics (AK) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto ad ampliare la loro collaborazione per promuovere la tecnologia iVSG (Virtual Synchronous Generator) di KHI con FESS (Flywheel Energy Storage System) di AK. L'obiettivo della partnership è quello di fornire affidabilità, stabilità e resilienza alle reti elettriche. Con l'avanzare dell'integrazione delle fonti di energia elettriche nelle reti, queste ultime diventano più instabili, come nel caso del grave blackout verificatosi di recente nella penisola iberica.

KHI ha valutato il sistema FESS di AK molto più positivamente rispetto alle batterie chimiche, grazie alle sue caratteristiche superiori, come la disponibilità di cicli illimitati, l'assenza di rischi di incendio o esplosione, nessun problema di smaltimento ambientale, oltre alla comprovata esperienza di AK con oltre 1,6 milioni di ore di funzionamento cumulative.

