▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Le nazioni alleate si riuniscono per discutere il futuro del finanziamento multilaterale della sicurezza della difesa

Il gruppo di sviluppo della Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) ha ospitato questa settimana una conferenza internazionale nella City di Londra per discutere la creazione di una nuova banca m...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/09/2025

Business Wire

LONDRA: Il gruppo di sviluppo della Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) ha ospitato questa settimana una conferenza internazionale nella City di Londra per discutere la creazione di una nuova banca multilaterale progettata pr portare le competenze del mercato di capitali in prima linea per la sicurezza globale.

L'evento alla Mansion House, presentato in collaborazione con il Lord Sindaco di Londra, ha compreso 72 partecipanti da 37 Paesi dell'alleanza NATO, dall'UE e dalle nazioni alleate della regione Indo-Pacifica.

Tenutosi alla vigilia dell'evento Defence and Security Equipment International (DSEI), l'evento “Information Day” della DSRB ha compreso inoltre altri 88 partecipanti da un'ampia gamma di istituzioni, tra cui l'Unione Europea, la NATO, otto banche commerciali partner, diverse banche centrali e per lo sviluppo, oltre a rappresentanti da fondi globali, agenzie di rating, associazioni di settore e think tank.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.