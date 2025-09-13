Le nazioni alleate si riuniscono per discutere il futuro del finanziamento multilaterale della sicurezza della difesa

LONDRA: Il gruppo di sviluppo della Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) ha ospitato questa settimana una conferenza internazionale nella City di Londra per discutere la creazione di una nuova banca multilaterale progettata pr portare le competenze del mercato di capitali in prima linea per la sicurezza globale.

L'evento alla Mansion House, presentato in collaborazione con il Lord Sindaco di Londra, ha compreso 72 partecipanti da 37 Paesi dell'alleanza NATO, dall'UE e dalle nazioni alleate della regione Indo-Pacifica.

Tenutosi alla vigilia dell'evento Defence and Security Equipment International (DSEI), l'evento “Information Day” della DSRB ha compreso inoltre altri 88 partecipanti da un'ampia gamma di istituzioni, tra cui l'Unione Europea, la NATO, otto banche commerciali partner, diverse banche centrali e per lo sviluppo, oltre a rappresentanti da fondi globali, agenzie di rating, associazioni di settore e think tank.

