TON Strategy Company annuncia il riacquisto iniziale di azioni nell'ambito del programma da 250 milioni di dollari, acquistando al di sotto del valore patrimoniale netto per azione, e l'avvio dello staking

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 13/09/2025
LAS VEGAS: TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha annunciato di aver riacquistato oltre 250.000 azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di 250 milioni di dollari di azioni precedentemente annunciato.
Fonte: Business Wire