TON Strategy Company annuncia il riacquisto iniziale di azioni nell'ambito del programma da 250 milioni di dollari, acquistando al di sotto del valore patrimoniale netto per azione, e l'avvio dello staking

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha annunciato di aver riacquistato oltre 250.000 a...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/09/2025

Business Wire
  • Riacquistate oltre 250.000 azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di azioni annunciato in precedenza, a prezzi inferiori al Valore Patrimoniale Netto (NAV) per azione, pari a 12,18 dollari all'11 settembre 2025
  • Ha avviato lo staking delle partecipazioni in $TON, come programmato, creando una fonte ricorrente di ricavi on-chain oltre all'apprezzamento a lungo termine della tesoreria

LAS VEGAS: TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Società”), società di gestione di beni digitali impegnata nella conservazione del Toncoin ($TON), oggi ha annunciato di aver riacquistato oltre 250.000 azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di 250 milioni di dollari di azioni precedentemente annunciato.

Fonte: Business Wire



