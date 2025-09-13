Illumination e Nintendo annunciano il titolo del nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros.: The Super Mario Galaxy Movie

SANTA MONICA, Calif. e KYOTO, Giappone: Illumination (HQ: Santa Monica, CA, USA; Fondatore e CEO: Chris Meledandri) e Nintendo Co., Ltd. (HQ: Kyoto, Minami-ku, Giappone; Direttore rappresentante e Presidente: Shuntaro Furukawa, di seguito “Nintendo”) oggi hanno annunciato il titolo del nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros.: The Super Mario Galaxy Movie. Il film verrà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures a partire dal 3 aprile 2026.

Inoltre, le due aziende hanno annunciato il ritorno degli attori che hanno già dato la loro voce ai personaggi del film precedente: Mario (Chris Pratt), Princess Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), e Kamek (Kevin Michael Richardson).

Gli altri personaggi e gli attori di The Super Mario Galaxy Movie saranno annunciati più avanti.

The Super Mario Galaxy Movie uscirà il 3 aprile 2026 nelle sale statunitensi e in molti altri mercati a livello globale, e il 24 aprile 2026 in Giappone, dove verrà distribuito in aree selezionate per tutto il mese di aprile.

Informazioni su The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie è un film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros., e fa seguito a The Super Mario Bros. Movie, che è stato rilasciato nel 2023 e ha guadagnato oltre 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale. Entrambi il film del 2023 e The Super Mario Galaxy Movie sono stati prodotti da Chris Meledandri di Illumination e da Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Il film sarà finanziato da Universal Pictures e da Nintendo, e verrà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

The Super Mario Galaxy Movie vede il ritorno degli stessi registi che avevano firmato il primo film di Super Mario Bros., Aaron Horvath e Michael Jelenic e dello sceneggiatore del primo film, Matthew Fogel, mentre la colonna sonora è affidata anche questa volta a Brian Tyler.

Informazioni su Illumination

Illumination, fondata da Chris Meledandri nel 2007, è uno dei principali produttori di film d'animazione basati su eventi dell'industria cinematografica, tra cui Despicable Me—il franchise d'animazione che ha riscosso più successo nella storia cinematografica—oltre ai film record di incassi The Super Mario Bros. Movie, Dr. Seuss' The Lorax, Dr. Seuss' The Grinch, Migration e The Secret Life of Pets e Sing. I franchise iconici e amatissimi di Illumination, caratterizzati da personaggi unici e indimenticabili, attrattiva globale e rilevanza culturale, hanno riscosso incassi pari a quasi 11 miliardi di dollari in tutto il mondo. Illumination si avvale di una collaborazione esclusiva di finanziamento e distribuzione con Universal Pictures.

Informazioni su Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede a Kyoto, Giappone, offre un'ampia gamma di prodotti ed esperienze di intrattenimento fin dalla sua creazione nel 1889, iniziando con la produzione e la vendita di carte da gioco Hanafuda.

Fin dall'introduzione del sistema del Family Computer (Famicom) in Giappone nel 1983, continuato poi con il Nintendo Switch 2, Nintendo si è concentrata sullo sviluppo, sulla produzione e sulla vendita dei suoi sistemi e software per videogiochi. Ad oggi, Nintendo ha venduto oltre 5,9 miliardi di videogiochi e oltre 860 milioni di unità di hardware in tutto il mondo, e ha creato franchise come Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ e Splatoon™.

Nintendo si sforza di ampliare il numero di persone che hanno accesso ai suoi personaggi e ai suoi mondi. La sua missione continua è far sorridere tutti quanti riesce a raggiungere con esperienze di intrattenimento uniche, centrate sui suoi prodotti di hardware e software per videogiochi.

Fonte: Business Wire