Komoot rivela un design moderno nell'ambito di un ambizioso programma di prodotti

Komoot, la principale app per l'escursionismo, presenta un nuovo design originale: l'esperienza è attualmente live per gli utenti del Web di tutto il mondo, mentre la versione mobile dovrebbe uscire ...

Pubblicato il: 15/09/2025

MILANO: Komoot, la principale app per l'escursionismo, presenta un nuovo design originale: l'esperienza è attualmente live per gli utenti del Web di tutto il mondo, mentre la versione mobile dovrebbe uscire entro la fine di settembre.

Il design aggiornato, il primo in una serie di importanti iniziative previste nel nuovo, ambizioso programma di komoot, presenta un look rinnovato e comprende notevoli aggiornamenti del percorso dell'utente per offrire complessivamente un'esperienza più intuitiva e divertente. Nel contempo, la navigazione e i flussi di lavoro di komoot rimangono gli stessi: il risultato è un design moderno e intuitivo con la stessa familiarità per gli utenti che utilizzano l'app regolarmente.

