Cardo AI insieme a Multitude Bank per potenziare le attività di Asset-Based Lending

NEW YORK: Cardo AI, piattaforma tecnologica leader nel settore dell’asset-based lending e del credito privato, ha annunciato oggi una partnership strategica con Multitude Bank p.l.c., società controllata dal gruppo quotato Multitude AG. La collaborazione prevede l’utilizzo della piattaforma di Cardo AI per automatizzare e ottimizzare le attività di asset based lending (ABL) di Multitude Bank, migliorando l’efficienza e la trasparenza del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI).

«La tecnologia è la chiave per accelerare la crescita del credito alle imprese», ha dichiarato Altin Kadareja, cofondatore e CEO di Cardo AI. «Automatizzando e ottimizzando processi operativi critici, la nostra piattaforma aiuta istituzioni come Multitude Bank a rendere più efficiente il business dei prestiti "asset backed" e a fornire soluzioni di finanziamento più rapide e flessibili alle PMI.»

«I nostri clienti si aspettano al tempo stesso velocità e affidabilità», ha commentato Alain Nydegger, CEO di Wholesale Banking presso Multitude Group. «Collaborando con partner tecnologici innovativi, possiamo sviluppare in modo più efficiente le nostre attività di asset-based lending. Centralizzare le nostre attività di ABL su un’unica piattaforma ci permette di rispondere con maggiore rapidità e con strutture più flessibili, garantendo al tempo stesso la trasparenza e il livello di controllo richiesti da autorità di vigilanza e investitori.»

La piattaforma di Cardo AI consoliderà le operazioni di asset-based lending di Multitude Bank integrando in un unico sistema i dati relativi a prestiti, garanzie e controparti. In questo modo sarà possibile avere una visibilità in tempo reale sulle performance del portafoglio e sul rispetto dei covenant, oltre a semplificare i report normativi, contabili e gestionali, migliorando l’efficienza e garantendo la precisione e la conformità regolamentare.

Fonte: Business Wire