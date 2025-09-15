▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Prometheus taglia di oltre l'80% i costi della cattura del carbonio, presentando i combustibili sintetici economici come nuova fonte di energia carbon neutral 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Prometheus Fuels (Prometheus), l'azienda produttrice di combustibili carbon neutral a basso costo prodotti dalla cattura diretta dall'atmosfera e da energia elettrica rinnovabile, oggi ha annunciato d...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/09/2025

Business Wire

La scoperta riduce i costi di cattura del carbonio a meno di 50 dollari alla tonnellata, consentendo agli e-fuel al costo di combustibili fossili di alimentare l'intelligenza artificiale, l'industria e i trasporti su scala, senza finanziamenti o rete elettrica

SANTA CRUZ, Calif.: Prometheus Fuels (Prometheus), l'azienda produttrice di combustibili carbon neutral a basso costo prodotti dalla cattura diretta dall'atmosfera e da energia elettrica rinnovabile, oggi ha annunciato di aver ottenuto la cattura di carbonio al costo più basso al mondo, riducendo il costo della cattura diretta dall'aria (DAC, Direct Air Capture) di oltre l'80 percento rispetto alle medie del settore. A meno di 50 dollari/tonnellata, il costo rivoluzionario della DAC di Prometheus introduce combustibili carbon neutral a prezzi di combustibili fossili, senza la necessità di finanziamenti, carbonio biogenico o emissioni da fonti puntiformi.


