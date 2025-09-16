▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Prosegue il programma Cessna Citation Ascend, con l'entrata in funzione della prima unità produttiva

Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi annuncia una nuova tappa nel programma Cessna Citation Ascend, con l'avvio delle attività nell'unità produttiva di busine...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi annuncia una nuova tappa nel programma Cessna Citation Ascend, con l'avvio delle attività nell'unità produttiva di business jet situata a Wichita, nel Kansas. Secondo le previsioni, il velivolo dovrebbe ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration nei prossimi mesi dell'anno.

I dipendenti hanno organizzato un evento speciale per festeggiare l'importante traguardo del programma imperniato sul nuovissimo business jet Citation della leggendaria linea 560XL, mentre continuano a progettare e offrire ai clienti la migliore esperienza di volo.

"Oggi è un giorno speciale e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a centrare questo risultato. Sono traguardi che possiamo continuare a raggiungere solo grazie alle vostre competenze", è il commento di Todd McKee, vicepresidente senior del settore Supply chain integrata.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.