Prosegue il programma Cessna Citation Ascend, con l'entrata in funzione della prima unità produttiva

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi annuncia una nuova tappa nel programma Cessna Citation Ascend, con l'avvio delle attività nell'unità produttiva di business jet situata a Wichita, nel Kansas. Secondo le previsioni, il velivolo dovrebbe ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration nei prossimi mesi dell'anno.

I dipendenti hanno organizzato un evento speciale per festeggiare l'importante traguardo del programma imperniato sul nuovissimo business jet Citation della leggendaria linea 560XL, mentre continuano a progettare e offrire ai clienti la migliore esperienza di volo.

"Oggi è un giorno speciale e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a centrare questo risultato. Sono traguardi che possiamo continuare a raggiungere solo grazie alle vostre competenze", è il commento di Todd McKee, vicepresidente senior del settore Supply chain integrata.

Fonte: Business Wire