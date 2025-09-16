▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Ookla lancia Speedtest Certified™ per fornire la verifica definitiva della rete per le proprietà immobiliari

Ookla®, un leader globale nell'intelligence della connettività, oggi ha annunciato il lancio di Speedtest Certified™, il programma definitivo di verifica della connettività di rete per il settore...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

Questa nuova certificazione offre un marchio di eccellenza affidabile per la qualità della rete, che consente ai proprietari di immobili di convalidare gli investimenti e ai consumatori di identificare le località con migliore connettività.

NEW YORK: Ookla®, un leader globale nell'intelligence della connettività, oggi ha annunciato il lancio di Speedtest Certified™, il programma definitivo di verifica della connettività di rete per il settore immobiliare. Utilizzando la metodologia affidabile di test a livello mondiale e il riconoscimento ineguagliato del brand Speedtest®, il programma risponde a una domanda sempre più importante: come possono i proprietari immobiliari dimostrare ai consumatori di offrire una connettività superiore e di essere pronti a soddisfare le odierne esigenze di connettività?

In un'epoca in cui la connessione affidabile a internet non è facoltativa per inquilini, ospiti e dipendenti, la posta in gioco per le attività commerciali è alta: una connettività inadeguata può incidere sia sui profitti che sulla soddisfazione dei clienti.

