Ookla lancia Speedtest Certified™ per fornire la verifica definitiva della rete per le proprietà immobiliari

Questa nuova certificazione offre un marchio di eccellenza affidabile per la qualità della rete, che consente ai proprietari di immobili di convalidare gli investimenti e ai consumatori di identificare le località con migliore connettività.

NEW YORK: Ookla®, un leader globale nell'intelligence della connettività, oggi ha annunciato il lancio di Speedtest Certified™, il programma definitivo di verifica della connettività di rete per il settore immobiliare. Utilizzando la metodologia affidabile di test a livello mondiale e il riconoscimento ineguagliato del brand Speedtest®, il programma risponde a una domanda sempre più importante: come possono i proprietari immobiliari dimostrare ai consumatori di offrire una connettività superiore e di essere pronti a soddisfare le odierne esigenze di connettività?

In un'epoca in cui la connessione affidabile a internet non è facoltativa per inquilini, ospiti e dipendenti, la posta in gioco per le attività commerciali è alta: una connettività inadeguata può incidere sia sui profitti che sulla soddisfazione dei clienti.

Fonte: Business Wire