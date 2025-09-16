▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Helmholtz Munich e Parse Biosciences GigaLab generano il più grande atlante mondiale delle perturbazioni del tessuto polmonare umano

Helmholtz Munich e Parse Biosciences hanno annunciato oggi una partnership strategica volta a generare il più vasto atlante mondiale sulle perturbazioni delle patologie polmonari, alimentato dalla pi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

I ricercatori intendono identificare i meccanismi dei circuiti cellulari e generare un dataset per alimentare la ricerca di base sulla biologia polmonare gestita dall'IA

MONACO e SEATTLE: Helmholtz Munich e Parse Biosciences hanno annunciato oggi una partnership strategica volta a generare il più vasto atlante mondiale sulle perturbazioni delle patologie polmonari, alimentato dalla piattaforma GigaLab di Parse Biosciences. Utilizzando un modello di coltura di sezioni di tessuto polmonare umano ex vivo di polmoni di donatori di controllo normali, nonché tessuti polmonari espiantati da pazienti affetti da patologie polmonari croniche, lo studio vuole identificare nuovi target e circuiti cellulari per la salute e le malattie polmonari, individuando risposte per una malattia specifica delle cellule a 900 interventi farmacologici.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.