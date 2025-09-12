Dotfile lancia Autonomy: un agente AI che prende decisioni autonome per la conformità KYB

Una tecnologia innovativa offre revisioni della conformità totalmente autonome, eliminando fino al 94% i falsi positivi e accelerando di 3 volte l'elaborazione.

PARIGI: Dotfile, il principale sistema operativo europeo per la conformità basato sull'AI, oggi ha annunciato Dotfile Autonomy, la prima piattaforma AI totalmente autonoma del settore per la revisione di casi Know Your Business (KYB). Autonomy consente alle fintech e agli istituti finanziari di automatizzare totalmente i flussi di lavoro di routine KYB/AML pur mantenendo la supervisione normativa e la completa verificabilità.

Tecnologia di autodecisione

Dotfile Autonomy presenta una sofisticata architettura AI multi-agente, abbinando un orchestratore centrale e agenti specializzati per la revisione. Il sistema analizza automaticamente casi, determina livelli di automazione ed elabora revisioni periodiche della conformità senza la necessità di intervento umano, segnalando ai revisori umani solo i casi complessi.

Vasco Alexandre, Cofondatore e CEO di Dotfile, ha commentato:

“Il nostro approccio offre enormi vantaggi di efficienza, pur mantenendo informati gli agenti umani. Riteniamo che questa sia la combinazione vincente per un'AI affidabile sia per i nostri clienti che per le autorità normative.” Alexandre ha inoltre aggiunto: “L'AI nel settore della conformità è uno strumento molto promettente, ma la parte difficile è l'implementazione di tutte le protezioni necessarie che consentiranno ai professionisti di passare con fiducia il lavoro più impegnativo all'intelligenza artificiale. Questo è l'elemento sul quale ci concentriamo fin dall'inizio.”

Architettura specializzata per agenti di intelligenza artificiale

Autonomy è una suite estensibile di agenti esperti, in grado di revisionare segnalazioni e porvi rimedio, leggere documenti, verificare identità, investigare complesse strutture di proprietà, valutare l'affidabilità creditizia, monitorare i siti web, scrivere relazioni su attività sospette e perfino comunicare con gli utenti. I clienti possono inoltre creare i propri agenti per determinati compiti in linguaggio naturale descrivendo ciò che desiderano ottenere. Ogni agente mantiene tracce di revisione complete e spiegazioni contestuali.

Impatto aziendale misurabile

Le organizzazioni che implementano Dotfile Autonomy ottengono straordinari miglioramenti operativi: tempi di revisione dei casi ridotti da ore a secondi, tassi di passaggio più elevati con un numero inferiore di interventi manuali, calo delle spese operative e inserimento di clienti compresso da giorni a minuti. Le capacità di lavorazione in serie della piattaforma consentono operazioni su scala aziendale, elaborando simultaneamente centinaia di casi.

Informazioni su Dotfile

Fondata nel 2021 e con sede a Parigi, Dotfile ha raccolto 8,5 milioni di euro dai più importanti investitori, compresi Serena Capital e Seaya Ventures. L'azienda serve oltre 80 istituti finanziari innovativi in 15 Paesi con soluzioni per la conformità alimentate dall'AI che uniscono tecnologia avanzata e competenze normative. Dotfile ha ottenuto una crescita dei ricavi pari a tre volte quella dell'anno precedente, sottolineando l'aumento della domanda per le sue soluzioni.

Fonte: Business Wire