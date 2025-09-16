▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Un nuovo rapporto a cura di Cambridge identifica cinque priorità per preparare gli studenti per un mondo che cambia

Un nuovo importante rapporto stilato dal gruppo International Education presso la Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) cattura le voci di quasi 7.000 docenti e allievi in 150 Paesi....

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

Promuovere maggiori competenze di autogestione per aiutare gli studenti a orientarsi nell'incertezza

Riconfigurare le conoscenze del soggetto per aumentarne il valore nell'era dell'AI

Segnalare le competenze con maggiore chiarezza per permettere agli studenti di riconoscere la propria preparazione per il futuro

Rafforzare le capacità oratorie per aiutare gli studenti a creare relazioni significative

Rafforzare il ruolo della scuola come luogo di creazione di collegamenti funzionali

CAMBRIDGE, Inghilterra: Un nuovo importante rapporto stilato dal gruppo International Education presso la Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) cattura le voci di quasi 7.000 docenti e allievi in 150 Paesi. Offre una visione unica di come gli studenti vivono attualmente l'istruzione e di come le competenze e gli attributi che ritengono importanti per il futuro vengano rapidamente modellati dai progressi tecnologici, dalle pressioni climatiche e dalle dinamiche globali che cambiano.


