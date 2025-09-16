 60 milioni di automobilisti sono oggi assicurati tramite telematica, secondo PTOLEMUS - Il mercato UBI è destinato a raggiungere i 200 miliardi di euro entro il 2035

BRUXELLES: Il mercato dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI) ha ora raggiunto oltre 60 milioni di clienti in 450 programmi attivi, con un aumento di sei volte in soli dieci anni. PTOLEMUS Consulting Group, che nel 2015 aveva previsto l’“uberizzazione” delle assicurazioni, sottolinea questa trasformazione nel suo nuovo rapporto.

L'UBI è ora un fenomeno veramente globale che raggiunge 59 paesi e genera oltre 50 miliardi di euro di premi, secondo quanto rilevato dalla società di consulenza nel suo nuovo studio di mercato.

Questa crescita riflette la crescente diffusione degli smartphone nel settore. Gli assicuratori integrano sempre più spesso l'UBI nelle proprie app aziendali, rendendola una parte centrale dell'esperienza del cliente.

Allo stesso tempo, l'UBI si è evoluta oltre i semplici modelli Pay-As-You-Drive (PAYD) o Pay-How-You-Drive (PHYD). Ora è uno strumento collaudato per ridurre la frequenza e la gravità dei sinistri, offrendo risparmi misurabili sia agli assicuratori che agli assicurati.

Frederic Bruneteau, amministratore delegato, ha dichiarato: “Ogni volta che gli assicuratori propongono programmi UBI interessanti, i clienti li preferiscono alle tradizionali offerte forfettarie basate su proxy. Poiché il costo della telematica è diventato trascurabile e i vantaggi più tangibili, ci aspettiamo che sempre più assicuratori la renderanno parte integrante della loro strategia di digitalizzazione”.

PTOLEMUS prevede che entro il 2035, 180 milioni di veicoli in tutto il mondo saranno assicurati con polizze telematiche, generando oltre 200 miliardi di euro di premi per gli assicuratori.

Basandosi su 65 interviste e sull'esperienza maturata in 100 progetti di consulenza, il rapporto di 1.350 pagine include un'analisi di 41 casi di successo nell'implementazione dell'UBI e la valutazione di 32 fornitori. Infine, lo studio analizza i progressi della telematica in 59 paesi, dall'Argentina agli Stati Uniti, e include previsioni del mercato fino al 2035.

L'abstract gratuito, che include interviste a 5 figure di spicco del settore, è disponibile su www.ptolemus.com.

Informazioni su PTOLEMUS Consulting Group

PTOLEMUS è la prima società di consulenza strategica interamente dedicata alla mobilità connessa. Assiste le principali compagnie assicurative, gli OEM e i fornitori di servizi nella definizione e nell'attuazione delle loro strategie e nello sviluppo end-to-end dei loro programmi telematici.

