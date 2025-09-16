▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Una nuova ondata di tecnologia parte da Monaco: CATL Bedrock Chassis debutta all'IAA

L'8 settembre 2025, CATL, un leader globale nella nuova tecnologia energetica, ha presentato il suo telaio di nuova generazione, CATL Bedrock Chassis, alla fiera IAA MOBILITY di Monaco, in Germania, s...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

MONACO: L'8 settembre 2025, CATL, un leader globale nella nuova tecnologia energetica, ha presentato il suo telaio di nuova generazione, CATL Bedrock Chassis, alla fiera IAA MOBILITY di Monaco, in Germania, segnando il suo debutto europeo. Come primo telaio intelligente integrato del settore in grado di sopportare uno scontro Central Pole a 120 km/h senza incendio o esplosione, questo prodotto ridefinisce il paradigma della R&S e della produzione automobilistica nell'era dell'intelligence elettrica con le sue tre caratteristiche fondamentali: eccezionale sicurezza, efficienza superiore e intelligence avanzata.

CATL Bedrock Chassis adotta un modello scomposto tra la parte superiore del veicolo e il telaio, che abbrevia di 12-18 mesi i cicli di sviluppo del veicolo e riduce significativamente i costi di R&S. Le sue eccezionali prestazioni di sicurezza e l'architettura modulare offriranno soluzioni rivoluzionarie per i NEV globali. CATL propone un modello di collaborazione per la localizzazione "1+1+1", che consiste in "una piattaforma tecnologica per il telaio, una catena di R&S e un sistema operativo con marchio locale", per offrire prodotti e servizi con tecnologia di telaio a partner in tutto il mondo. Questo approccio consente il rapido lancio di modelli competitivi per il mercato, riduce notevolmente le soglie di investimento e assicura lanci di prodotti di alta qualità.

La sua architettura dei prodotti altamente innovativa e il modello flessibile di collaborazione aziendale dovrebbero stimolare una nuova ondata di innovazioni nel settore della nuova tecnologia energetica.

Nel 2025, il CATL Bedrock Chassis ha avviato collaborazioni con marchi NEV cinesi come AVATR, BAIC e JAC, e sta attivamente promuovendo collaborazioni con marchi automobilistici internazionali in Europa e nel Sudest Asiatico. Nel contempo, sono state formate collaborazioni strategiche con aziende di piattaforme di mobilità intelligente per tutti gli scenari, tra cui T3 Mobility e Ant Group, per esplorare ulteriormente le operazioni ottimali del ciclo di vita per i Robotaxi e promuovere insieme l'innovazione nel settore dei Robotaxi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.