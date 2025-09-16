▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Jumpmind annuncia un investimento strategico da parte di Lone View Capital

Jumpmind, un fornitore leader di soluzioni tecnologiche innovative per la vendita al dettaglio, oggi ha annunciato che Lone View Capital ("Lone View"), società di private equity per aziende in fa...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

La collaborazione promuoverà l'innovazione, amplierà la portata globale e rafforzerà la posizione di Jumpmind come leader nel settore del software per la vendita al dettaglio e delle soluzioni per i dati aziendali di nuova generazione

COLUMBUS, Ohio e LOS ANGELES: Jumpmind, un fornitore leader di soluzioni tecnologiche innovative per la vendita al dettaglio, oggi ha annunciato che Lone View Capital (“Lone View”), società di private equity per aziende in fase di crescita incentrata su investimenti tecnologici e di software, ha fatto un investimento strategico, acquistando una quota di maggioranza nella società.

Fondata nel 2008, Jumpmind è stata recentemente riconosciuta come Leader nella Forrester Wave™ per le Point of Service Solutions (Q4 2024). Il prodotto di punta dell'azienda, Jumpmind Commerce, è una piattaforma di servizi nel punto vendita cloud-native, basata su microservizi, che consente ai rivenditori di unificare le esperienze digitali e nei punti vendita, semplificare la fase di pagamento e offrire interazioni più personalizzate con i clienti.

Fonte: Business Wire



