Sono aperte le domande per le candidature ai Chroma Awards, a cura di ElevenLabs, con scadenza 3 novembre

Chroma Awards, una competizione innovativa per film, video musicali e videogiochi su base AI organizzata da ElevenLabs, la società leader nella ricerca audio e prodotti su base AI, ha annunciato oggi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/09/2025

Business Wire

Competizione globale per film, video musicali e videogiochi su base AI condotta da creatori

U nire la comunità globale di creativi su base AI

LONDRA e NEW YORK: Chroma Awards, una competizione innovativa per film, video musicali e videogiochi su base AI organizzata da ElevenLabs, la società leader nella ricerca audio e prodotti su base AI, ha annunciato oggi che sono aperte le domande per la sua prima competizione, con scadenza 3 novembre. I partecipanti alla competizione avranno accesso alla prova gratuita di strumenti di intelligenza artificiale forniti dagli sponsor a partire da oggi all'indirizzo https://pack.chromaawards.com/.

I Chroma Awards sono stati creati con la missione di educare, abilitare ed evidenziare la prossima generazione di artisti e illustrano come l'AI possa potenziare la creatività umana.

Fonte: Business Wire



