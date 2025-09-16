33 innovatori entrano a far parte del gruppo Inclusive & Sustainable Ventures di Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) oggi ha annunciato il gruppo globale delle sue Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV). Con fondatori provenienti dalle Americhe e dalla regione Europa, Medio Oriente e ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 16/09/2025
NEW YORK: Morgan Stanley (NYSE: MS) oggi ha annunciato il gruppo globale delle sue Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV). Con fondatori provenienti dalle Americhe e dalla regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), il gruppo 2025 MSISV assisterà 29 startup nel suo Lab e quattro aziende no-profit emergenti nel suo Collaborative, due acceleratori interni che si svolgeranno nei prossimi cinque mesi.
